Von Gertrud Mander

Lagos, Anfang Mai Who knows tomorrow? – Wer kennt das Morgen? So stand in großen Lettern auf dem Holzverschlag des primitiven Privatbusses (im Volksmund Mammy-waggon genannt), hinter dem mein Taxi vom Flughafen Lagos herkroch. Und schon nach kurzem Aufenthalt in dem seit mehr als zwei Monaten vom Militär regierten Lande war mir klar, daß man im Augenblick die Situation nicht besser beschreiben kann: Wer weiß, was morgen kommt?

Die Zukunft, der man den unverbindlichen Namen „Zweite Republik“ gegeben hat, hat noch kein Gesicht. Indessen bringt die Bevölkerung ein unbändiges Vertrauen der Regierung entgegen, die sich mit militärischer Gründlichkeit an die Arbeit gemacht hat. Es ist eine Arbeit, die bisher hauptsächlich im Auskehren, in Vorschlägen, Resolutionen, Verboten und vielen, vielen ermahnenden Worten besteht.

Die Aufregung der ersten Nachputsch-Tage ist abgeflaut. Ghana und Indonesien sorgen für die Schlagzeilen der ausländischen Presse. Und der nigerische Normalbürger lebt wieder sein Normalleben auf den Märkten und Feldern, in den Fabriken und Bergwerken. Die erste Republik ist tot, ist Geschichte geworden, deren schmutziger Bodensatz seit Wochen vor den Gerichtshöfen des Landes aufgerührt wird. Denn in Prozessen gegen ehemalige Minister und ihre politischen Helfershelfer, gegen Polizeikommissare, hohe Staatsbeamte und drahtziehende Feudalherrscher wird jetzt zum erstenmal öffentlich bestätigt, was man sich seit langem als Gerücht hinter vorgehaltener Hand zugeraunt hatte. Diese Prozesse sind höchst populär. Vor allem in den westlichen Provinzen, wo das politische Thermometer seit Jahren auf Sturm stand und wo kurz vor dem Putsch eineinhalbtausend Menschen das Leben lassen mußten, drängen sich die Menschen zu den Verhören, um sich die Schurken anzusehen, die durchweg behaupten, daß sie unschuldig seien. „Politiker“ ist heutzutage in Nigerien ein schmutziges Wort, gleichbedeutend mit Geldgier, Korruption, Unmoral. Aber dennoch fordert der von Temperament ruhige und besonnene Nigerier nicht, daß die Schuldigen bluten sollen; er fordert gerechte Bestrafung nach gültigen Gesetzen. Anders als in Ghana hat man hierzulande auch nicht pauschal arretiert. Mancher Angeklagte wurde nach Kautionszahlung vorläufig auf freien Fuß gesetzt. Nur die Hauptschuldigen – unter ihnen die Autoren des Putsches und ein militanter Sezessionist aus dem Nigerdelta – sitzen im Gefängnis. Die Militärregierung weiß sich so fest im Sattel und ihre Zusammenarbeit mit der Polizei ist so gut, daß sie sich Milde erlauben kann.

Ihre Notstands-Erlasse werden rundum getreulich befolgt. Nirgendwo, nicht einmal im mohammedanischen Norden, wo ja einer der spirituellen Führer umgebracht worden war, regt sich Widerstand. Bezeichnend ist, daß man von den alten Politikern als „suspendierten“, nicht etwa als „abgesetzten“ Machthabern spricht, denn nach der von den Engländern ererbten Rechtsgesinnung gelten sie formal solange als unschuldig, als ihre Schuld nicht eindeutig erwiesen ist. Es kommt hinzu, daß die Nigerier vorher ja nicht unter einer Diktatur lebten, sondern in einem zwar chaotischen und zutiefst korrupten, jedoch von Terror einigermaßen freien parlamentarischen Regime. So brauchten keine Statuen selbsterklärter politischer Götter gestürzt zu werden; nicht einmal Straßennamen hat man geändert. Die erste Republik ist zur Vergangenheit geworden, die man nicht mit Gewalt zu begraben braucht.

Erstaunlich schnell haben sich die Menschen an die neuen Persönlichkeiten gewöhnt. Der Putsch – ein take-over, keine Revolution – gilt als Nigerias finest hour. Jedermann versichert, daß nunmehr alles besser gehen werde, und die Zeitungen und Unterhaltungen sind gespickt mit hochherziger Selbstkritik. Nichts höre ich von „ausländischen Sündenböcken“, die doch sonst so leicht zitiert werden; stets ist von eigenen Sünden die Rede. Das soll nicht heißen, daß die vor sechs Jahren abgereisten englischen Kolonialherren außerhalb jeglicher Kritik stehen. Die Intellektuellen kritisieren die Verfassung, die mit Hilfe der Engländer unter dem Druck konservativer, eher regional als national gesinnter Politiker und Juristen damals zustande gekommen ist. Jetzt sei die Zeit gekommen, diese Verfassung gründlich zu revidieren. Das Ziel sei es, eine Präsidialverfassung nach amerikanischem Muster an die Stelle des Westminster-Modells zu setzen. Dies sagt jeder, der politisch denkt, von den Militärs zu den Universitätsdozenten und Studenten. Die Militärregierung hat bereits eine Studienkommission zur Revision der Verfassung eingesetzt. Aber das Vorhaben ist schwer. Denn in Nigerien wurde ein modernes republikanisches Staatswesen einer traditionellen, aber längst nicht konstitutionellen Monarchie aufgepfropft. Die „natural rulers“, die wichtigsten Stammeshäuptlinge im Süden, die Emire und Sultane im Norden sitzen im Senat, dem nigerischen „House of Lords“, und haben noch immer entscheidenden Einfluß. Das ist das Erbe der englischen Methode des „indirect rule“, des Regierens mit Hilfe einheimischer traditioneller Herrscher. So spielen Stammesbewußtsein und Partikularismus eine große Rolle und hindern, daß ein Nationalbewußtsein sich entwickelt. Zwar ist die effektive politische Macht der natural rulers (mit Ausnahme der vereinzelten Berufspolitiker unter ihnen) gering. Doch haben ihr oft jahrhundertealtes Prestige und die göttliche Weisheit, die das Volk ihnen auch heute noch zuschreibt, ein ausschlaggebendes Gewicht, sobald es sich um Wahlen und Entscheidungen für diesen oder jenen Politiker handelt. Dabei sind viele von ihnen Analphabeten. Was tun? Diese Tradition gänzlich über den Haufen zu werfen, hieße, einen Gesellschaftsfaktor ausschalten, der auch stabilisierende Wirkung hat. Die Vernünftigen sagen, in Zukunft sollten die Stammesfürsten sich mit Lokalpolitik begnügen, die Nationalpolitik aber kompetenten, modernen und gebildeten Leuten überlassen. Aber auch das sind vorläufig nur Vorschläge, die von den Militärs und Intellektuellen als Versuchsballons losgelassen werden.

Und täuschen wir uns nicht: Sogar die Verächter des „tribalism“ sind nicht unempfindlich gegenüber dieser alten Tradition. Nicht umsonst gehören beispielsweise die jetzt amtierenden Militärgouverneure in den vier Provinzen jeweils dem Hauptstamm ihres Verwaltungsbezirkes an. Das hat das Gute, daß sie ihre Leute kennen, birgt aber die Gefahr, daß sich, wenigstens formal, das alte Muster wiederholen könnte.