Wahrscheinlich gibt es keine andere Stadt auf der Welt, die ihre Kunstschätze so irreführend arrangiert hat wie London. Nicht nur sind die Unterschiede zwischen wichtigeren Museen und Kunstgalerien verwischt und anscheinend voller Rätsel, sondern es gibt auch viele Bilder, Skulpturen und andere Kunstschätze von großer Bedeutung, die sich tatsächlich in abgelegenen Sammlungen, in Landhäusern, die an der Peripherie Londons liegen, sowie in Vorstadtkirchen verstecken. Zum erstenmal liegt nun ein handlicher, leicht übersichtlicher Führer durch den ganzen Kunstreichtum der britischen Metropole vor.

Brian Brooke: „Art in London“ (Verlag Methuen; 225 Seiten; 10,80 Mark)

Er informiert den Leser genau und völlig zuverlässig darüber, was er in jeder der großen und berühmten nationalen Sammlungen finden kann: in der Nationalgalerie, im Victoria und Albert Museum, in der Tate Gallery, im Britischen Museum. Er leitet mit sicherer Hand durch das Labyrinth der königlichen Sammlungen, wo sehr viele Meisterwerke unerkannt hängen, da sie über viele königliche Paläste verteilt worden sind. Dieser Führer zieht die Aufmerksamkeit des ausländischen Besuchers auf wichtige Kunstwerke in Sammlungen, die der Kunstliebhaber andererseits einfach übersehen würde, wie zum Beispiel das Imperial War Museum, das Wellington Museum in Apsley House und die unvergleichliche National Portrait Gallery.

Das Buch nimmt den Besucher auf eine faszinierende Führung durch den bemerkenswerten Skulpturenreichtum Londoner Straßen und Kirchen. Wer hat jemals geahnt, daß es einen Tizian in Kilburn, einen Raffael in Bloomsbury, einen Veronese in der Kapelle eines Krankenhauses, einen Vermeer in Hampstead gibt? Dabei werden auch nicht die angewandten und häuslichen Künste übergangen. Wer an Kostümen, an ornamentalem Holz- oder Metallwerk, an Rüstungen, Puppen, Möbeln, Musikinstrumenten und vielen ähnlichen Objekten individueller Sammlerlust interessiert ist, wird in diesem Buch einen verläßlichen und völlig maßgeblichen Führer finden, nicht nur den einzigen seiner Art, den es über London gibt, sondern auch den besten, den ich über die Kunst irgendeiner anderen großen Sammlerstadt zu nennen müßte. Der kulturelle Anhang ist einzigartig in seiner Art und erspart unendlich viele Fragen und Rückfragen.

A. N.