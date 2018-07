Inhalt Seite 1 — Geliehene Autorität Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Thomas Regau

Die vielen Verkehrsschilder machen den Verkehrspolizisten zum Vollstreckungsbeamten. Er hat keine selbständige Entscheidungsfreiheit mehr, er befolgt die Anordnungen und Befehle der Schilder. Ist die Parkzeit überschritten, so löst der grüne Zeiger der Parkuhr bei ihm den Reflex „Strafzettel“ aus. Dieser Reflexautomatismus zeitigt ein Bild, das jedermann täglich beobachten kann. Der Verkehrspolizist geht mit gezücktem Block den Gehsteig entlang und notiert die verkehrswidrig geparkten Wagen, auch wenn sie augenblicklich keinen stören. Gewiß, dieser Verkehrspolizist tut gewissenhaft seine Pflicht, aber er handelt als Befehlsempfänger und als Gefangener des Schilderwaldes, der es ihm beinahe unmöglich macht, das augenblicklich Wichtige oder Unwichtige der Verkehrssituation zu unterscheiden. Selbst ein sehr guter und umsichtiger Polizist muß im Schilderwald auf die Dauer unselbständig werden.

Es ist eine Binsenwahrheit, daß die Polizei ihr Auge nicht überall haben, kann. Kein Mensch wird daher von ihr verlangen, daß sie allgegenwärtig sei. Aber daß sie über der Zeichensprache der Schilder oft bedenkliche Verstöße gar nicht mehr wahrnimmt, das ließe sich – ohne Augenarzt, allein durch Schilderreduktion – leicht beseitigen. Vielleicht wären sogar manche Polizisten froh, wenn man ihnen das trübe Geschäft abnähme. Vielleicht.

Erfreulicherweise gibt es den alten, erfahrenen Polizeimann, der sich ein offenes Auge bewahrt hat, es dafür aber auch einmal zudrückt. Mit dem steigenden Bedarf an Verkehrspolizisten aber müssen immer mehr in die verantwortliche Verkehrsregelung einrücken, die sich an den Schildern und Ampeln gewissermaßen aufrichten und aus ihnen ihre Autorität gegenüber den Verkehrsteilnehmern beziehen.

Das Übel ist wiederum, daß statt einer Kommunikation Feindseligkeit gesetzt wird und daß ein Unteroffiziersdenken bei der Polizei ebenso Platz greift wie ein unterwürfiger (latent feindseliger) Gehorsam beim Publikum. Dabei soll keineswegs beschönigt werden, daß man die Verkehrsteilnehmer solchen Unteroffiziersdrill durch ihr Verhalten wiederum herausfordern.

Wie der Unteroffizier, so duldet auch der Polizist meist keinen Einwand und Widerspruch. Er schneidet uns – selbst unter Drohungen – das Wort ab. Daß er oft erregbar und lautstark reagiert, kann nicht nur aus dem Ressentiment seines Status erklärt werden, daß er nämlich schwere und oft mißachtete Arbeit leisten und unsere Auspuffgase atmen muß, während wir in bequemen Polstern „spazierenfahren“. Seine Aggressionen haben gewiß tiefere biographische Wurzeln (die wir nur im Einzelfall bloßlegen könnten). Es ist zu billig, sie mit dem summarischen Begriff verborgener und überkompensierter Minderwertigkeitskomplexe abzutun. Aber an der neurotischen Struktur dieser Aggressionen ist für den psychiatrischen Fachmann nicht der geringste Zweifel.

Ich habe wiederholt Verkehrspolizisten um ihre Namen gebeten. Zwar erhielt ich jeweils die Visitenkarte der Herren, aber mit lauten Zurechtweisungen: sie hätten ausschließlich dafür gesorgt, „daß die Ampeln und Schilder befolgt werden“. Psychologisch interessanter war, daß die Männer barsch und erregt wurden in dem Augenblick, da sie ihrer Anonymität entkleidet und zu namentlichen Personen gemacht wurden. War das erst geschehen, so zog auch wieder normale Höflichkeit in sie ein.