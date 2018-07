Inhalt Seite 1 — Haare in der Suppe Seite 2 Auf einer Seite lesen

Jubiläen sind allemal Anlässe für jubelnde Gefühle. Auf einer nüchternen Ebene könnten sie auch Ausgangspunkt kritischer Rückbesinnung und planender Vorausschau sein. Der seit einigen Tagen vorliegende Gesamtkatalog „Zehn Jahre Deutscher Jugendbuchpreis 1956-1965“ (herausgegeben vom Arbeitskreis für Jugendschrifttum, München, Kaulbachstraße) tat das eine und unterließ leider das andere.

Das runde Halbtausend von Kinder- und Jugendbüchern aller Arten, das im Laufe von zehn Jahren preisgekrönt wurde oder Aufnahme in der sogenannten „Auswahl“ fand, ist mit Kurzcharakteristiken versehen. Ein Zeugnis jahrelanger Kärrner-Arbeit, nicht immer des Schweißes der Edlen wert, um Hochkarätige? von Brauchbarem oder Schwächerem zu trennen. Dem Geleitwort des Ministers für Familie und Jugend folgen Kurzbeiträge zur Geschichte des Preises, des Arbeitskreises und die Durchführungsbestimmungen des Preises sowie eine Bibliographie, die dem Unkundigen helfen soll, aus einer recht zufällig und willkürlich zusammengestellten Liste der Sekundärliteratur die Maßstäbe der Juroren zu erkennen.

Verdienstvoll ist auch, daß die inzwischen schon wieder vergriffenen Titel gesondert genannt sind. Es sind rund hundert. Ersatzweise werden nachfolgende Taschenbuch-Ausgaben zitiert; nicht erwähnt wird, daß eine erhebliche Anzahl im Handel nicht mehr greifbarer Preis- und Auswahlbücher in Buchklubs und Buchgemeinschaften durchaus noch zu haben ist. Schließlich ist auch der Stolz noch berechtigt, mit dem auf die Übersetzungsfülle gewürdigter Titel und die Internationalität eines bundesdeutschen Staatspreises verwiesen wird, auf die Resonanz, die einzelne Autoren und ihre Bücher im Ausland fanden.

Aber dann wird die Suppe doch recht haarig: Von den Ansätzen, in der Bundesrepublik Kinder und Jugendliche an geeignete Lektüre heranzuführen, wird nur die Schokoladenseite gezeigt. Daß der Vorlesewettbewerb bereits entschiedene Kritik erfahren hat, wird dezent verschwiegen. Daß von den mit stolz prunkenden Zahlen von über 100 000 Mitgliedern genannten Verbänden nur ein verschwindender Bruchteil bei der Buchvermittlung für Kinder und Heranwachsende engagiert ist, bleibt unerwähnt. Statt dessen wird bei der Nennung „widerstreitender Verbandsinteressen“ auf die unterschiedlichen Zuwendungen für Kinder verschiedener Altersstufen hingewiesen. Kein Ton davon, daß die eigentlichen Reibungsflächen konfessioneller, politischer Natur waren und erhebliche Auseinandersetzungen nur zu oft und dauerhaft im Spezialisten-Hickhack bestimmter Grüppchen und einzelner Mitglieder mündeten.

Gewiß, in einer festlich sich gebenden Schrift spielen solche Hintergrundsbalgereien eine sekundäre Rolle. Bedenklicher jedoch wird es, wenn man die Darbietung der kritischen Maßstäbe überprüft. Auf sieben Druckseiten offerieren die Bearbeiter des Katalogs „alle wesentlichen Arbeiten über die Probleme der Jugendbuchkritik“. Eine schlichte Überheblichkeit und Unwahrheit zugleich, denn die wesentlichen, oft sehr aggressiven Aufsätze zum Mädchenbuch oder zur zeitgeschichtlichen Jugendlektüre fehlen ganz. Dafür werden steinalte Broschüren, unerreichbare Dissertationen aus der DDR und Beiträge aus Zeitschriften geboten, die entweder nicht mehr greifbar sind oder längst durch neuere Diskussionsbeiträge revidiert wurden.

Gerade im Zusammenhang mit den Ausschreibungen zum „Deutschen Jugendbuchpreis“ und der immer wieder geforderten Klarheit der Kategorien wäre es für den von der Materie Unbelasteten ungleich aufschlußreicher gewesen zu erfahren, was in den letzten zehn Jahren unsere größeren Tages- und Wochenzeitungen kritischer zum Thema Jugendbuchpreis beigetragen haben. So wird – mit System? – schlicht verschwiegen, was in jahrelanger Vehemenz Juliane Metzger, Gräfin Schönfeldt, Arianna Giacchi zum Thema beigesteuert haben.

Und bei der Gelegenheit konnte man auch gleich auslassen, daß der Sonderpreis „Jugendbücher bauen Brücken“ nie verliehen wurde, daß es bei der Verleihung – Nichtverleihung – Doch-Zuerkennung eines anderen Sonderpreises um Michel del Castillo und seine „Elegie der Nacht“ zu einem handfesten Skandal kam, der eine akzeptable Lösung nur dank vehementer Proteste der Presse fand.