Ort und Tag sind gut gewählt, um einer guten Sache zu einem guten Start zu verhelfen: In Berlin, am Himmelfahrtstag, stellt sich in einer öffentlichen Gründungsversammlung die Deutsch-Israelische Gesellschaft zum erstenmal vor, nachdem sie vor ein paar Wochen, unter Ausschluß der Öffentlichkeit, in Bonn gegründet worden war.