Vor Gericht hat der Steuerfiskus dieselbe Stellungwie der Steuerpflichtige. Daher kann es vor Gericht auch keine Aktengeheimnisse geben, die dem Steuerzahler einseitig vorenthalten werden könnten. Das hat der Bundesfinanzhof (BFH) bereits früher mehrfach entschieden und in dem neuen Grundsatzurteil (I 302/61 S im BStBl. 1966 III S. 97) erneut klargestellt. Danach ist der Steuerpflichtige berechtigt, in alle Steuerakten, die dem Gericht vorliegen, Einblick zu nehmen. Eine gerichtliche Entscheidung darf nur auf Tatsachen und Beweismitteln beruhen, die auch dem Steuerpflichtigen zugänglich sind und zu denen er Stellung nehmen kann. Wenn das Finanzamt bestimmte Aktenvorgänge geheimhalten will, darf es diese Teile den Akten entnehmen, die es dem Finanzgericht zuleitet. Die Finanzbehörden sind nach Ansicht des BFH nicht verpflichtet, dem Steuerpflichtigen Einsicht in ihre gesamte Verwaltungstätigkeit zu geben. Soweit aber Aktenteile vom Finanzamt dem Gericht vorgelegt werden, jedoch als geheim bezeichnet sind, darf das Finanzgericht deren Inhalt keinesfalls zur Urteilsfindung heranziehen. Das ist zwar schon ein Fortschritt, reicht aber noch nicht aus, weil dadurch die vom Grundgesetz garantierte richterliche Kontrolle der Finanzverwaltung zu einem erheblichen Teil verhindert wird. Nach den Geboten des Grundgesetzes müßte alles, was einmal bei Gericht vorliegt, auch richterlich nachgeprüft werden können. Es könnte sich ja auch um Widerrechtlichkeiten des Finanzamtes handeln, von denen der Steuerpflichtige noch gar nichts weiß. Für diese Aktenteile müßte die Geheimhaltungsvorschrift des Finanzamtes gerichtlich aufgehoben werden.

*

Die Rentenversicherung muß bei der Berechnung der Rentenansprüche die Zeit zwischen der Schulentlassung nach dem Abitur und dem Beginn der Hochschulausbildung als Ausfallzeit berücksichtigen, wenn der Jugendliche sein Studium ohne eigenes Verschulden erst zu einem späteren Zeitpunkt beginnen kann. Denn Abiturienten können nicht immer sofort eine Hochschule besuchen – sei es, weil wegen der Überfüllung vieler Ausbildungsstätten nur ein Teil der Bewerber sofort zugelassen werden kann, sei es weil der Wehrdienst oder ein Wehrersatzdienst geleistet werden muß. Nach einem Urteil des Bundessozialgerichts (1 RA 310/63) ergibt sich das aus dem Gesetz über die Rentenversicherung der Angestellten. Danach beginnt die Fünfjahresfrist für die Aufnahme der versicherungspflichtigen Beschäftigung erst mit dem Ende der Hochschulausbildung. Natürlich gilt das gleiche auch für andere Berufe, also nicht nur für Abiturienten, wenn eine ähnliche Situation eintritt.

*

Wer einen schweren Unfall erlitten hat, ist meistens stärker geschädigt als durch Geld jemals wiedergutgemacht werden könnte. Da nutzen auch hohe Versicherungsbeträge nur wenig. Wenn der Geschädigte davon aber noch einen beträchtlichen Teil an das Finanzamt abführen soll, wird die Entschädigung empfindlich vermindert. Das hat auch der Bundesfinanzhof in einem Urteil (VI 154/65 U im BStBl. 1966 III S. 94) anerkannt. Danach gehört eine Unfallentschädigung, die ein Gewerbetreibender wegen Erwerbsminderung aus der Haftpflichtversicherung des Schädigers erhält, nicht zum Gewerbeertrag. Nach der Ansicht des Bundesfinanzhofs wird von der Gewerbesteuer lediglich der Ertrag eines arbeitenden Betriebs erfaßt, also jeder Ertrag, der sich unmittelbar aus dem laufenden Gewerbebetrieb ergibt. Dazu gehört nicht der Schadensersatz für die Folgen eines Körperschadens, den der Betriebsinhaber erlitten hat. Das trifft auch dann nicht zu, wenn der Gewerbetreibende, wie in dem vorliegenden Fall zur Abgeltung aller aus dem Unfall erwachsenen Schäden (Schmerzensgeld, Arztkosten, Anwaltskosten und laufende Rente) für den Verdienstausfall einen Betrag von 125 000 Mark erhalten hat. Anders ist es allerdings mit einer Entschädigung aus einer Eigenversicherung, die ja gerade den Verdienstausfall durch Erwerbsminderung ausgleichen soll.

Manfred Mielke