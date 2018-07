Inhalt Seite 1 — Konflikt im Team Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Karl Adam und Hans Lenk

Vor zehn Jahren: ein bekannter Soziologe weigerte sich, beim Bundestag des Sportbundes vorzutragen: „Mit dem Thema ‚Sport‘ möchte ich mich nicht kompromittieren.“

Heute: der Rektor der Universität Köln eröffnete als Hausherr das „Internationale Seminar für Kleingruppenforschung und ihre Anwendung auf den Sport“. Das Kölner Universitätsforschungsinstitut für Soziologie veranstaltete das Seminar unter der Schirmherrschaft der Internationalen Soziologischen Gesellschaft. Über 100 Teilnehmer aus 18 Ländern – darunter bekannte Soziologen – referierten, diskutierten: eine Spezialdisziplin, die Sportsoziologie, hier trat sie erstmals an die Öffentlichkeit. Soziologen, Psychologen, Leibeserzieher, Trainer folgten dem Ruf des Internationalen Komitees für Sportsoziologie im Weltrat für Sport und Leibeserziehung (dessen Generalsekretär Dr. Lüschen die gesamte Organisationsarbeit leitete).

Funk, Fernsehen und Zeitungen berichteten über das Seminar. Wie erklärt sich dieser Widerhall bei Akademikern und Publizisten?

Die Sportmannschaft – ein beliebtes Identifikationsobjekt: Zuschauer projizieren ihre regionalen, nationalen Wünsche, ihr Selbstbestätigungsstreben auf die „sportlichen Stellvertreter“. „Unsere“ Mannschaft steht im Mittelpunkt, ihr Erfolg ist der „unsere“.

Dem Sozialpsychologen aber bieten die Sportmannschaften Untersuchungsgegenstände, wie er sie sonst kaum findet: keine künstlichen Experimentier-Gruppen, sondern spontan gebildete Leistungsmannschaften. Die psychische Extremsituation des scharfen Wettkampfes, die gute Beobachtbarkeit der Mannschaft, die genaue Meßbarkeit des Gruppenerfolges, das sportliche Miteinander im Gegeneinander des Wettstreits, die Vielgestaltigkeit der Sportgruppen von der Kinderspielschar bis zur Professionalelf: in welchen anderen Kleingruppen findet sich dies alles so deutlich ausgeprägt und so leicht für Untersuchungen verfügbar wie in denen des Sports? Die Mannschaft – sie ist Prototyp der Freizeit- und Höchstleistungsgruppen zugleich: nicht umsonst wurden Methoden und Thesen zur soziologischen Erklärung von industriellen Betriebsgruppen und militärischen Kampfgruppen am sportlichen Team erfolgreich erprobt.

Und wie sehr überrascht manches Ergebnis! Bei amerikanischen Bergsteigern am Mount Everest bestätigte sich: Die Leistungsmotivation der Gruppenmitglieder ist dann am stärksten, wenn den Mitgliedern der Erfolg unsicher erscheint. In schwierigen Situationen am Berg war die Stimmung optimistisch, in leichteren eher pessimistisch. Erfolgversprechende Nachrichten wurden eher pessimistisch, Mißerfolg verheißende optimistischer beurteilt. Ebenso reagierte man auf Äußerungen der Kameraden. Die Kommunikation unter den Gruppenmitgliedern tendierte dazu, die Unsicherheit zu erhöhen. So gibt es auch einen „Schub“ zu risikoreicheren Entscheidungen, als die isolierten Gruppenmitglieder sie treffen würden.