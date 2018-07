In vier nun vergangenen Abenden führte Frau Brigitte Gerstenmaier „alte Leute“ zurück zu den Büchern. Vor erlesenem Kreise, zu dem sich nicht nur ältere Damen der Godesberger Gesellschaft, sondern auch Schüler und Studenten einfanden, qualifizierte sich die geistig selbständige Frau des Bundestagspräsidenten als Laienkritikerin. Daß der Versuch nicht fehlgeschlagen ist, liegt wohl weniger an der Institution des Laienkritikers als in der Originalität der Vortragenden.

Um dem Zuhörer Mut zu geben, sich mit der neuen Literatur zu beschäftigen, zeigte sie einige der bekanntesten Dichter unseres Jahrhunderts. Es war erfrischend zu erfahren, daß „Hölderlin und Rilke in ihren Jugendgedichten auch ganz schön viel Kitsch“ geschrieben haben.

Am, letzten Mittwoch sezierte sie zum letztenmal. Unter ihrem Skalpell lagen zeitgenössische Autoren: Grass und Böll, Weiss und Lenz

Den Dichter Grass empfindet Brigitte Gerstenmaier als ein richtungsloses Symbol der Zeit („des Chaos wunderlicher Sohn“): wie Quark, weil er auseinanderquillt, wenn man drauftappst. An Hand des Gedichtes „Diana oder die Gegenstände“ findet sie heraus, daß er ein Materialist ist, der seine Symbolfiguren hauptsächlich – leider – mit Sex verbindet.

Peter Weiss scheint ihr recht bildlich zu dichten, so im „Schatten des Körpers des Kutschers“ – ein Buch übrigens, das sie am Tag, nachdem sie es gekauft hatte, gleich wieder umtauschte. Bei Weiss rügt sie „eine Einseitigkeit, die sich Kafka nie geleistet hätte“, die vielleicht ein unbewußtes Zugeständnis an den „Zeitgeist“ ist. Weiss wird nicht gänzlich verdammt, aber doch in die Wüste geschickt: ein Salonkommunist, einer von denen, die in der Geborgenheit Schwedens einen Religionsersatz im Kommunismus suchen.

Bei Böll werden Proleten mit einem Heiligenschein geschmückt, während der bessere Mensch von vornherein zum Heuchler gestempelt wird. Seine Kurzgeschichten jedoch lobt Frau Gerstenmaier, und sie liest dann auch „Mein Onkel Fred“ vor; dabei stockt sie einmal – errötet charmant, weil sie wohl vergessen hatte, daß Onkel Freds Musterung „... offenbar überwiegend darin bestanden hatte, daß ein uniformierter Mensch Onkel Fred mit heftiger Stimme aufgefordert hatte, in ein Reagenzglas zu urinieren, eine Aufforderung, der Onkel Fred nicht gleich hatte nachkommen können...“ – und sie lacht schließlich mit dem Publikum.

Dem Siegfried Lenz zollt sie ungetrübtes Lob. Vielleicht weil er nicht übermäßig viel vom Sex schreibt, vom Bruder, der mit der Schwester, oder der Mutter, die mit dem Onkel, und so weiter. Kurz: weil er, so würde Brigitte Gerstenmaier vielleicht sagen, nicht dem „Zeitgeist“ huldigt. Dieser Zeitgeist ist es, dem sie trotzt. Sie verdammt ihn nicht, sie wundert sich nur. V. W.