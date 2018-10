Von Marianne Kesting

Wenn heute Einblick in die Werkstatt eines Schriftstellers geboten wird, geschieht das meistens unter dem Aspekt der Publicity oder dem einer ästhetischen Reflexion über das Kunstwerk selbst. Als Beispiel für jenes haben wir eine Anzahl mehr oder weniger guter Interviews; ästhetische Reflexion finden wir im Roman über den Roman, im Drama über die Entstehung eines Dramas, im Gedicht über die Dichtung – bei Unamuno, Gide, Proust, Pirandello und Mallarmé. Während das Interview vom Zufall der spontanen Äußerung abhängig bleibt, ist das andere bereits selbst Kunstwerk, es ist „gemacht“ und „manipuliert“. Bei

Henry James: „Tagebuch eines Schriftstellers – Notebooks“, aus dem Amerikanischen von Astrid Claes; Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln; 488 S., 28,– DM

handelt es sich weder um das eine noch um das andere, obgleich auch hier, und zwar in einer einzigartigen Weise, Einblick in eine literarische Produktionswerkstatt geboten wird. Aber weder gerinnt das zu einer ästhetischen Theorie, noch hat man es mit dem zweifelhaften Selbstzeugnis eines Künstlers zu tun.

Die Arbeitstagebücher von Henry James bestehen vielmehr aus einer überaus nüchternen Stoffsammlung und Reflexion zum eigenen Gebrauch, deren sich der Romancier als Gedächtnisstütze bediente.

Aber gerade in ihrer Sachlichkeit, die an keiner Stelle Rücksicht auf eine spätere Publikation nimmt, geben sie ein um so zuverlässigeres Zeugnis über die Verfahrensweise eines Schriftstellers, dessen Werk von je die Aura des Geheimnisvollen und des psychisch Verrätselten umgab.

Den James-Kenner wird überraschen, daß die Notebooks hierfür nur wenige Belege bieten. Der Blick in die Werkstatt wirkt in mancher Hinsicht ernüchternd. Der Abriß der blanken Storys etwa, die James notiert, sagt jeweils alles, und erst, wenn man die Skizzen mit der späteren Ausführung vergleicht, bemerkt man, daß die Verrätselung durch einen überaus kunstvollen Aufbau von Verzögerungen und Auslassungen bewirkt wird, von der James in seinen Notizen nur kursorisch spricht.