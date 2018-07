A Is der deutschen Börsen jüngstes Kind stellt - sich nunmehr einer der größten Stromerzeuger der Bundesrepublik vor. Die Vereinigte Elekwollen aus ihrer kommunalen Isolation heraus und bemühen sich um das Vertrauen der privaten Aktionäre. Zum erstenmal werden VEW Aktien an der Börse plaziert: 75 Millionen Mark suchen Käufer; die kommunalen Anteilseigner des Dortmunder Energieversorgungsunternehmens sind von der Kapitalaufstockung von bisher 280 3 auf 355 3 Millionen Mark ausgeschlossen. Der Einstandspreis der neuen VEW Aktien — die bereits für das ganze Jahr 1966 dividendenberechtigt sein sollen — liegt bei 225 Prozent. Das ist im Hinblick auf die Dividende von 12 Prozent für die letzten drei Jahre nicht gerade geschenkt. Dennoch spricht die VEW Verwaltung — in Obereinstimmung mit dem Emissionskonsortium unter Führung der Deutschen Bank — stolz von einem vorteilhaften Angebot für "den neuen Wachstumswert der deutschen Börsen". Man habe sogar bewußt darauf verzichtet — so erklärte VEW Vorstandsvorsitzender, Dr. Rizureizen und bis an die oberste Grenze heranzuführen". Andererseits sollte das neue Papier nach dem Willen seiner Schöpfer aber auch keine Volksaktie sein (was den neuen Zeichnern nur zu wünschen ist)! Nachdrücklich betont der Dortmunder Vorstand, daß die VEW Aktionäre langfristig disponieren sollten; wer spekulative Erwartungen hegt, sitzt hier womöglich doch im falschen Boot Daß die VEW indessen ein stetiges Wachstum erwarten lassen, gehört in der Branche durchaus zum guten Ton. Der Umsatz, der im vergangenen Jahr 848 Millionen Mark betrug, wird 1968 die Milliarden Grenze erreichen. Die Investitionsaufwendungen Y -srden weiterhin hoch sein, und damit auch der Finanzbedarf des Unternehmens. Als vorläufig noch fast ausschließlicher Steinkohlenstromerzeuger baut es zuammen mit der AEG das Kernkraftwerk Lingen.

"Mit Sicherheit" können die neuen VEWAktionäre in etwa drei bis vier Jahren auf neue Bezugsrechte "hoffen", erklärte die Verwaltung, die nicht zuletzt gerade im Hinblick darauf den Kreis ihrer notorisch finanzschwachen Aktionäre erweitern will. Eine Erhöhung der Dividende für 1966 liege im Bereich des Möglichen. 1965 lag der Gewinn je Aktie (nach Steuern) bei 21 Mark.