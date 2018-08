Reflexionen eines Amerikaners zwischen West und Ost

Von Eric Bentley

Wenn es die Berliner Mauer nicht gäbe, müßte man sie erfinden. Gibt es ein besseres Symbol dafür, wie wir nebeneinander auf der Erde leben, aber entgegen aller Vernunft darauf bestehen, voneinander getrennt zu sein?

Doch die Mauer hat Risse, und auch das ist symbolisch zu verstehen.

Durch einen dieser Risse geht die S-Bahn von Westberlin zum Bahnhof Friedrichstraße. Der Ausländer, der aus dem Zug steigt, findet keinerlei Hinweis darauf, was er tun soll. Blickt man hoch, so sieht man zwei Posten mit Gewehr oder Maschinenpistole über der Schulter auf einer Art Balustrade in halber Höhe des Bahnhofsdaches stehen. Blickt man nach unten, so sieht man eine Treppe, die westdeutsche Besucher benutzen sollen. Wenn man ihnen in Ermangelung anderer Hinweise folgt, gelangt man an ein Fahrkartenhäuschen und fragt dort, wohin Ausländer sich wenden sollen. Man merkt, daß die Frage, die man stellt, sich nicht nur an die Person richtet, mit der man spricht, sondern noch an einige andere, darunter Polizisten, Volkspolizisten.

Um mehrere Ecken wird man an einen Punkt geschickt, den man bald als den tatsächlichen Mittelpunkt der Welt betrachten wird. Zu einem früheren Zeitpunkt in der Geschichte war er zweifellos nichts anderes als ein rechtwinkliger Knick in einem Gang auf einem altmodischen Bahnhof. Mit neuen Geländern und bewaffneten Posten versehen, während Lampen und Mobiliar in primitivem Zustand belassen wurden, ist er ein wahrer Alptraum, und der rechtwinklige Knick ist Teil eines diabolischen Plans. Wartesäle auf alten Bahnhöfen hatten etwas von dieser kläglich beleuchteten, schmutzigen Trostlosigkeit; dies ist ein Bahnhof, und man wartet.

Nur wartet man auf keinen Zug. Man wartet darauf, für harmlos befunden zu werden. Ja, man ist doch harmlos, oder? Aber ist das gut so? Sollte man nicht lieber gerade die Person sein, hinter der sie her sind – jemand, der Böses im Schilde führt, darauf sinnt, Tunnels unter der Mauer zu graben oder Menschen mit fremder Leute Pässen durch die Übergänge zu schleusen? Was würde Antigone tun? Was würde Karl Marx denken?