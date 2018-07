Westfälischer Kleinkrieg um Wallhecken

Münster

Wenn der Westwind über das Münsterland streicht, neigen sich die Eichen, Birken und Buchen der Wallhecken. Kilometerlang durchziehen diese Hecken kreuz und quer die flachgestreckte Landschaft, begrenzen Äcker, Wiesen und Weiden. Als rote Farbtupfen liegen dazwischen verstreut Bauerngehöfte und Dörfer, wie in einem riesigen Park. Das Bild eines friedlichen Landes.

Doch das Idyll trügt. Unbändiger Grimm steigt – nach den Worten des westfälischen Bauernpräsidenten, Antonius Freiherr von Oer, in den Herzen der Bauern auf, wenn sie die Wallhecken sehen. Eine „Wallheckenschutzverordnung“ aus dem Jahre 1935 erhitzt seit Monaten die Gemüter. Der streitbare Freiherr machte den Bauern klar: „Hier und jetzt wollen wir wissen, ob wir in diesem Bereich noch unter einer Nazi-Diktatur oder in einem demokratischen Rechtsstaat leben.“ Und die Abgeordneten des nordrhein-westfälischen Landtags fragte er: „Wie lange will man noch unsere Geduld mißbrauchen?“ Der Baron forderte: „Die Wallhecken-Verordnung muß verschwinden!“

Wie es Göring befahl

Die münsterländischen Wallhecken markierten ursprünglich die Grenzen zwischen den bäuerlichen Besitzungen. Zugleich aber sollten sie – in Nord-Süd-Richtung verlaufend – das nach Westen offene Land vor Windverwehungen schützen, für einen ausgeglichenen Naturhaushalt sorgen und den Niederwildbestand regulieren. Heute nun sind die Hecken vielen Bauern lästig. Sie behindern den Betrieb der landwirtschaftlichen Maschinen. Im Schatten der Hecken gibt es Mindererträge. Zudem fehlen fast überall Arbeitskräfte zu ihrer Pflege. Ist das regelmäßige „Buschen“ fällig, wissen die Bauern nicht wohin mit dem abgeschlagenen Strauch, der noch vor zehn Jahren ein willkommener Brennstoff für Herde und Öfen war.

Es liegt also nahe, die Wallhecken einfach zu roden. Doch dem hat das Gesetz einen Riegel vorgeschoben. Das noch heute gültige Reichsnaturschutzgesetz von 1935 stellt die Wallhecken ausdrücklich unter seinen Schutz. In Ergänzung zu diesem Gesetz erließ der damalige Reichsforstmeister Hermann Göring noch jene umstrittene „Verordnung zur Erhaltung der Wallhecken“, nach der die westfälischen Naturschutzbehörden bis zum heutigen Tag verfahren. In der Verordnung heißt es: „Es ist verboten, Wallhecken zu beseitigen, insbesondere sie zu roden und abzutragen oder zu beschädigen.“ Paragraph 4 gibt dann allerdings die Möglichkeit, daß „die höheren Naturschutzbehörden in besonderen Fällen, vornehmlich aus Gründen des Verkehrs und der Landeskultur, Ausnahmen von den Vorschriften dieser Verordnung zulassen können, soweit das Landschaftsbild hierdurch keine wesentliche Änderung erleidet“. Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung können mit Gefängnis bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafen bis zu 150 Mark geahndet werden.