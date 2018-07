Jedes Jahr steigt der Wasserspiegel aller Weltmeere um anderthalb Millimeter. Der amerikanische Geophysiker Dr. L. A. Kivioja von der Purdue Universität macht dafür das langsame Abschmelzen der Eiskappen an Nord- und Südpol verantwortlich. Die steigenden Wassermassen üben dabei wachsenden Druck auf den Erdmantel aus, pressen ihn unter den Ozeanen zusammen und heben die Kontinente an. Das hat wiederum zur Folge, daß der Wasserspiegel sich nicht so stark hebt, wie es bei einer völlig starren Erdoberfläche der Fall wäre. Die Dicke der die Erde bedeckenden Wasserschicht nimmt in Wirklichkeit um das Fünffache des am Ufer feststellbaren Wertes zu, also im Jahr um 7,5 Millimeter. Somit sind die bisherigen Berechnungen revisionsbedürftig, nach denen ein vollständiges Abschmelzen der beiden Eiskappen an den Polaren ein Ansteigen der Meeresspiegel um fünfzig bis hundert Meter verursachen soll. Nach den Angaben Dr. Kiviojas reichen die Wasser-Reserven des Erdballs nur für eine Sintflut von zehn bis zwanzig Metern Höhe über dem heutigen Niveau. V. D.