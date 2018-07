Der Frost ramponiert Jahr für Jahr unser Straßennetz. Nicht nur Land- und Gemeindestraßen werden unpassierbar, sogar die Oberfläche mancher Bundes- und Europastraßen gleicht oft genug einer wildromantischen Kraterlandschaft. Achsbrüche sind an der Tagesordnung. Die Flickarbeiten belasten den Straßenbauetat mit einigen 100 Millionen Mark jährlich.

Es gibt Straßen ohne Frostaufbrüche, die vor über 200 Jahren von den Römern gebaut wurden, und, es gibt Straßen mit vielen Schlaglöchern, die erst vor wenigen Jahren entstanden sind. Man fragt mit Recht nach dem Grund, präziser ausgedrückt, nach dem Untergrund. Doch ist es wohl zweckmäßiger, vom Unterbau zu sprechen.

Auf diesen Unterbau kommt es nun an. Da in der altrömischen Straßenbauwirtschaft die Höhe der Stundenlöhne noch keine Rolle spielte, konnte man bei der Anlage von Straßen großzügig verfahren. Selbst der Achsdruck war kein Kriterium für die Qualität einer Straße, weil damals die schweren Kriegsmaschinen ohne Federung und Gummireifen die Straßendecken noch mehr strapazierten als heute die Lastzüge.

Der Unterbau einer Straße ist in der Regel etwas Hartes und fängt dort an, wo das Weiche aufhört. Das Weiche kann aus Lehm, Ton oder Sand bestehen. Das Harte setzt sich aus mit Said oder Bitumen vermischten kleineren und größeren Steinen sowie den verschiedenen Fahrbahndecken zusammen. Als Deckenbelag sollte man tunlichst Beton und Rauhasphalt nehmen.

Je dicker die Steinschicht unter der Straßenoberfläche ist, desto weniger besteht Gefahr, daß die Decke vom Frost gelüftet wird. Die Bundesrepublik ist nun – zumindest was den Straßenbau betrifft (die neuen Autobahnen bilden eine rühmliche Ausnahme) – zu einem klassischen Land der Oberflächentherapie geworden. Im Hinblick auf die Flickarbeit an unseren frostgefährdeten Straßen kann man auch sagen, daß hier eine akute Blinddarmentzündung mit Schlaftabletten bekämpft wird.

Seit Jahren schon wandern Steuergelder in die Schlaglöcher. An dieser Optik scheint doch etwas nicht zu stimmen. Offensichtlich schaut man höheren Orts zuviel auf, aber zu wenig unter die Straßen. H. R.