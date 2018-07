Seit die amerikanischen Studenten in unmißverständlicher Weise darauf aufmerksam gemacht haben, daß sie zu vielen Dingen eine eigene Meinung haben und daß sie oft ganz und gar nicht mit ihren Vätern übereinstimmen, ist man in Amerika dabei, diese unbekannte Sorte Menschen zu erforschen.

Kenneth Kenniston, assistant professor für Psychologie und Psychiatrie in Yale, ist seit Jahren fasziniert von der Frage, was denn eine Studentengeneration von der vorhergehenden unterscheidet. Ein neuer Typ ist nach seiner Meinung bezeichnend für diese Generation: nicht der Beat, dessen revolutionäre Haltung sowieso nicht allzu tief geht, sondern der Professionalist, der intellektuelle Fähigkeiten mehr schätzt als andere Qualitäten, von denen man bisher annahm, daß sie auf dem Campus zählten (nämlich Sportlichkeit, Sex, hemdsärmelige Gemeinsamkeit).

Vieles an Kennistons berufsmäßigem Studenten entspricht dem, was Amerika sich selbst gern als Eigenschaften zuschreibt: Er ist kein Freund von Ideologien, er gibt der Erfahrung den Vorzug vor der Reflexion. Zum „typischen Amerikaner“ aber reicht es bei diesem auf den ersten Blick so nüchternen und kalten Pragmatiker, der ein merkwürdig fein gehäkeltes Nervenkostüm sein eigen nennt, denn doch nicht ganz. Er unterscheidet säuberlich zwischen öffentlichem und privatem Leben und leistet sich zu Hause eine vage Unruhe und Skepsis, moralische Feinfühligkeit – lauter Dinge, die es dieser ernsthaften, anpassungsfähigen, nachdenklichen und so gar nicht rabaukenhaften Generation nicht ganz leicht machen, sich in einer durchweg organisierten Welt zurechtzufinden.

Auch für die, die sich in dieses saubere und alles in allem doch recht beruhigende Bild nicht einfügen wollen, gibt es Kategorien: Sie sind negative professionalists, professionalists manqués. In diese Gruppe passen alle diejenigen, die auf so beunruhigende Weise Lärm geschlagen haben, die gegen den Vietnam-Krieg Rebellierenden, die Aktivisten, die heute gegen die Rassenunterschiede protestieren und morgen für Free Speech Movement eintreten; aber auch die Stillen im Lande, die sich wenig waschen und mit LSD und anderen Drogen ins Privatleben zurückziehen, und auch diejenigen, die an irgendeine Veränderung nicht zu glauben vermögen und lieber gleich, Schluß machen, die vermeintlichen outcasts und potentiellen Selbstmörder,

Kenniston fand aber jenseits aller Unterschiede zwischen den Gruppen, der Majorität der Sicheren und der Minorität der laut und leise Rebellierenden, Gemeinsamkeiten. Sie alle verteidigen den privaten Bereich ihres Lebens heftig und glauben ganz und gar nicht daran, daß irgend etwas es wert sei, Privates dafür zu opfern.

Eine Untersuchung der amerikanischen Zeitschrift Newsweek ergab, nicht von Abscheu, wohl aber von Desinteresse und leidlichem Ekel ist die Haltung der Campusbewohner von heute demgegenüber bestimmt, was ihnen und uns als typisch amerikanisch gelten will: business.

Das war wohl immer so und ist immer das Vorrecht der Jugend: das Geldverdienen für notwendig, aber geschmacklos zu halten. Aber immerhin scheint es dieser Generation doch besonders verdächtig, das ausschließliche Interesse am Profit, das Desinteresse am Menschen.

Hilke Schlaeger