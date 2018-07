Schneller als erwartet hat die Salzdetfurth AG, Hannover, die Dividendenkürzung von 1962 wieder aufgeholt. Damals war die Stillegung des Steinkohlenbergwerks Mansfeld der Anlaß, von 14 auf 12 Prozent zurückzugehen. Im vorigen Jahr erlaubte das gute Kaligeschäft die Erhöhung auf 13 Prozent bei einer Verstärkung der offenen Rücklagen um fünf Millionen Mark.

Die ertragreichste Konzerngesellschaft, die Vereinigte Kaliwerke Salzdetfurth AG, hat zwar 1965 keinen so hohen Ertrag wie im Vorjahr an die Mutter abgeführt, aber den Ausgleich brachte die günstige Entwicklung der übrigen Töchter, so daß man sich entschloß, 14 Prozent auszuschütten. Den Ertragsrückgang im Kaligeschäft glichen einmal die erheblich höheren Gewinne der Steinsalz-Bergwerke aus, während die Gewinnüberweisungen der Töchter die des Vorjahres erreichten.