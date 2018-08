Auch der jüngste Coup des regierenden Vizeluftmarschalls Ky änderte kaum etwas am trostlosen Einerlei südvietnamesischer Innenpolitik. Bemerkenswert war höchstens das kommentwidrige Verhalten der Regierung, die zum erstenmal bei Machtkämpfen zwischen den „Warlords“ scharf schießen ließ.

Von den Rivalitäten zwischen Militärs, Buddhisten, Katholiken und anderen Cliquen profitierte wie eh und je einzig der Vietcong. Für Ho Tschi Minh, General Giap und ihren Lehrmeister Mao zählen nicht die Überlegenheit amerikanischen Materials, auch nicht die hohen eigenen Verluste in den letzten Wochen, sondern allein die permanente Instabilität in Südvietnam. Die Geschehnisse in Danang werden die Kommunisten in der Zuversicht stärken, daß sie – und müßten sie auch noch fünf, zehn oder zwanzig Jahre warten – den längeren Atem behalten werden.

Für die Amerikaner aber, mögen sie eine Million Soldaten nach Vietnam bringen, mögen sie Hanoi und Haiphong bombardieren, bleibt das Dilemma bestehen: Sie können den Krieg militärisch kaum verlieren und politisch kaum gewinnen. K. H. J.