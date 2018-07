Doktor Katzenbergers Badereise scheint auch unter gewandelten Aspekten ein unerschöpfliches Thema zu sein: Vor zwei Jahren, wir erinnern uns gut, sah man, in Rosemarie Bungerts Kurfeuilleton, die Wasser von Nauheim, die Wasser von der Oos, die Wasser von Badenweiler aufspritzen, jetzt hingegen sprudelten Kissingens Bronnen und die Quellen Neuenahrs, der Verfasser der Sendung hieß Brodmann, und der nannte seinen kritischen Essay: Die Konjunkturgeschädigten, Beobachtungen unter deutschen Kurgästen.

Anachronistische Muster wurden entworfen, vierspännig ging’s von Kissingen auf Bocklet zu, der Schwager saß vorn; Sentimentalität war im Spiel, ein wenig Fatalismus und ein wenig Melancholie ... wo sich früher die society traf, wo man vom großen Jeu und kleinen Plättmamsells, von Heringsdorf und Karlsbad, von der Réunion und vom Hofklatsch sprach, ergehen sich heute, in gerechteren Zeiten, die Beitragszahler von der LVA. Die Kleidung hat sich verändert, die Umgangsformen sind legerer geworden, das archaische Ritual ist geblieben: Am Morgen der Choral, die Kur ist ernst und feierlich, gegen Mittag der Hochzeitstag auf Troldhaugen, dazwischen die würdige Gemessenheit des Trinkzeremoniells (das eigene Trinkglas wächst uns allmählich ans Herz, sagt der Prospekt), und am Abend dann, nach so viel Etikette, so viel Weihespiel und so viel mythischem Komment, am Abend die fröhliche Bierrunde, ein bißchen Sex und Kollegengeschunkel, Heidewitzka, Herr Kapitän, So jung kommen wir nicht noch einmal zusammen, und um zehn ist Zapfenstreich

Das alles ist nicht falsch, das alles läßt sich finden zwischen Wildungen und Mergentheim, und dennoch, meine ich, ist der Verfasser Roman Brodmann der Gefahr nicht entgangen, die Akzente allzu bedeutsam und allzu gewichtig zu setzen. Er sah das Kur-Bayreuth, den Firlefanz am Rand, das Weltanschauungs-Rezept jenes Müller von der Ellmau, dessen Namen man nach 1945 ein wenig gedämpfter aussprach; er sah viel Kitsch und wenig efficiency, viel mythisches Brimborium und wenig Kalkül. Es fehlte die andere Seite: der Portier zum Beispiel, der um jeden Preis gesund werden muß und mit verbissenem Ernst im November seine Runden dreht (und dieser Mann, weiß Gott, steht nicht allein), oder die bescheidene Dame, die, Meine Lieben beginnend, jeden Abend einen Brief nach Bielefeld schickt.

Brodmann, das war ein Fehler, nuancierte nicht genug; er hätte sich länger umsehen müssen; dann wäre es ihm möglich gewesen, unter den Kneipenbrüdern sowohl jene zu nennen, die, unauffällig wechselte ein Fünfzigmarkschein seinen Besitzer, den Schließer zum Zudrücken beider Augen veranlassen können, als auch die vielen anderen aufzuzählen, die ein entschlossener Arzt kurzerhand hinausexpedierte.

Wahrscheinlich braucht man Monate, wahrscheinlich muß man Hunderte von Menschen befragen, Gespräche aufzeichnen, nein, so lange liegt Hammelfleisch nicht im Magen, aber mir ist es auch nicht bekommen, zu liebenswürdig, danke verbindlichst, der ist abgereist, Vergleichbares miteinander vergleichen (doch bitte nicht, wie es geschah, drei Bäder und ein Sanatorium: auf der Bühlerhöhe sprudelt es nicht!), müde stories notieren, das Nächstliegende nicht isolieren (auch italienische Bäder haben ihre metaphysischen Mythen) und nicht nur mit deutschen, sondern auch mit französischen Kleinbürgern eine Liegekur machen – am Ende nimmt sich da doch vieles anders aus, wir können ein Lied davon singen und warten auf das dritte Kur-Feuilleton: auf den Fernseh-Jean Paul, der die Aufgabe meistert. Momos