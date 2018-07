Er galt als der reichste Mann der Welt. Und er war sehr mächtig. Dennoch litt er an Minderwertigkeitsgefühlen, und zwar wegen eines körperlichen Defekts, der ihm das Atmen und vor allem das Sprechen erschwerte. Er stotterte, und seine Aussprache war so undeutlich, daß er oft, besonders von Fremden, einfach nicht verstanden wurde. Das hat ihm ein Leben lang zu schaffen gemacht. Es machte ihn einsam, fremd in seiner Zeit.

Etwas anderes aber, das er vielleicht hätte ändern können, machte ihm genaugenommen noch sehr viel mehr zu schaffen. Das war seine starke, unbezähmbare Eßlust. Bei Tisch konnte er keinen Gang auslassen. Er nahm von jeder Speise, die ihm angeboten wurde; und von denen, die er besonders gern mochte, nahm er gewaltige Mengen. Selbst wer oft mit ihm aß-, war darüber immer wieder erstaunt. Und noch riesiger waren die Mengen, die er dazu trank. So berichtete jemand von einer Mahlzeit bei ihm: „Fünfmal steckte er seinen Kopf ins Glas, und jedesmal trank er gewiß nicht weniger als einen Liter Rheinwein.“

Vergeblich mahnten die Ärzte ihn zur Mäßigung. Während er sich in anderen Dingen nie gehen ließ und sich ständig Höchstleistungen abverlangte und Tag für Tag ein ungeheures Arbeitspensum bewältigte, hat er seiner Eßlust fast nie Grenzen gesetzt, obwohl die Ärzte darin die Ursache für sein schweres Gichtleiden sahen. Schon mit dreißig litt er an der Gicht. Von Jahr zu Jahr wurde die Krankheit schlimmer. Immer häufiger und immer heftiger kamen die schmerzhaften Gichtanfälle, besonders in den Händen und in den Armen, aber auch in Füßen und Beinen. Schon bald konnte er nicht mehr aufs Pferd steigen, und nur mühsam konnte er gehen. Als er 48 Jahre alt war, gaben die Ärzte ihm noch achtzehn Monate. Auch da war er nicht bereit, die von ihnen empfohlene Diät einzuhalten.

Zeitweise ging es ihm dann wieder besser. Und die Frist von achtzehn Monaten hat er um neun Jahre überlebt. Immer aber klagten die Ärzte, daß er sich nicht an die Diät hielt: Er aß zuviel Heringe, überhaupt zuviel gesalzenen Fisch. Eine besondere Vorliebe hatte er auch für Pökelfleisch, für Schinken und Speckscheiben und für stark gewürzte Pasteten.

Seine Eßsucht war übrigens eine Familieneigenschaft. Zwei Verwandte von ihm, einer seiner Urgroßväter und ein Neffe, waren im Essen genauso maßlos wie er, und man sagt, daß sie dadurch ihr Ende wesentlich beschleunigt haben. Bei ihm ließ der Appetit erst in den letzten Monaten seines Lebens nach. Zu jener Zeit hatte er sich von der Welt längst zurückgezogen. Er starb, 58 Jahre alt, in einem Kloster.

Die Auflösung (und eine neue Geschichte von Tratschke) lesen Sie in der nächsten Woche. Die Antwort auf die Frage in der vorigen Ausgabe: Es war Bismarck, der sich in der Sitzung des Preußischen Landtags vom 2. Juni 1865 von einem Abgeordneten beleidigt fühlte und daraufhin den Abgeordneten auf Pistolen forderte. Der Abgeordnete war der Pathologe und Anthropologe Rudolf Virchow (von der deutschen Fortschrittspartei). Verhindert wurde das Duell durch die Vermittlung des Kriegsministers von Roon. Das Attentat auf Bismarck wurde am 8. Mai 1866 in Berlin Unter den Linden verübt. Der Attentäter, den Bismarck selber überwältigte – es war der Tübinger Student Ferdinand Cohen-Blind –, nahm sich im Gefängnis das Leben. Bismarck hatte unwahrscheinliches Glück: Zweimal war er aus unmittelbarer Nähe getroffen worden; die Geschosse hatten seinen Überzieher und seine Kleidung durchschlagen, waren dann aber nicht weitergedrungen.