Unser Lateinunterricht beginnt in der Quarta, wenn die Jungen zwölf bis dreizehn Jahre alt sind. Seit zwei Jahren beobachte ich, daß die Jungen Schwierigkeiten mit dem Lesen haben. Wenn ich frage, nach welcher Methode sie lesen gelernt hätten, höre ich stets: „Nach der Ganzheitsmethode.“ Die Kinder lesen über die Buchstaben hinweg; ob dort „avus“ oder „avum“ steht, ist ihnen ebenso gleichgültig, wie wenn dort „aurum“ oder „vinum“ steht. Besondere Schwierigkeiten machen die fremden Eigennamen. Die meisten Jungen stocken und warten darauf, daß ich das Wort vorspreche. Da es nicht geschieht, versuchen sie zu buchstabieren. Kommt nach einigen Tagen das Wort „Graecia“ neuerlich vor, kann es ohne weiteres geschehen, daß einer „Gallia“ liest. Ist der Fehler behoben und frage ich, warum er etwas anderes gelesen habe als dastand, kann ich als Antwort hören: „Es paßte so gut in der Länge hin.“

Ähnlich kann es mir sogar mit deutschen Wörtern gehen. In einer Klassenarbeit erklärte ich in einer Fußnote das Wort „consilium publicum“ mit „Staatsrat“. In einem Heft fand ich die Übersetzung „Staats recht“. Auch hier bekam ich auf meine Frage, woher der Junge das Wort habe, die Antwort, es habe so „hingepaßt“. Wie sich aus dem Gespräch ergab, meinte er damit das äußere Wortbild. Der Sinn des Wortes war ihm gar nicht aufgegangen. (Der Satz hatte gelautet: „Senatus consilium publicum Romanorum erat.“)

Seit unsere Kinder fast ausschließlich nach der Ganzheitsmethode unterrichtet werden, habe ich den Eindruck, daß sie immer weniger im Denken geschult werden.

Zu der Behauptung, die Ganzheitsmethode erziele besondere Erfolge, wenn sie von besonders begabten Lehrern mit besonders begabten Kindern geübt werde, habe ich zwei Einwände vorzubringen:

Erstens haben wir es nur selten mit erstklassigen Lehrern und ebensolchen Schülern zu tun;

zweitens gehört es zur vornehmlichen Aufgabe des Lehrers, auch die schwächeren Schüler zum Ziele zu führen, und dazu gehören Methoden, die die geistigen Kräfte der Kinder wecken, nicht solche, die sie abtöten.

Ich habe beinahe den Eindruck, daß man an der Ganzheitsmethode nicht aus Überzeugung festhält, sondern weil man die teuren Lehrmittel nicht unverwendet liegenlassen will. Gerade jetzt in den Kurzschuljahren brauchten wir aber eine schnellere Methode, den Kindern die Elemente des Lesens und Schreibens beizubringen.

Dr. Maria Endt, Studienrätin, Neumünster