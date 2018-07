Die trüben Jahre bei der Zellstofffabrik Waldhof, Mannheim, scheinen zumindest vorerst überwunden zu sein. Eindeutig geht es bei diesem Unternehmen wieder aufwärts; das drückt sich auch in der vorgeschlagenen erhöhten Dividende für 1965 aus.

Ein Projekt ist es vor allem, das bei diesem Unternehmen gegenwärtig und auch in den nächsten Jahren die Gewinn- und Verlustrechnung mitbestimmen wird: die Ablaugenverbrennungsanlage, die der Reinhaltung derAbwässer dienen soll. Rund 70 Millionen Mark, berichtete Vorstandsvorsitzender Dr. Friedrich Dorn wird diese Abwasseranlage kosten. Die Möglichkeiten, hierauf steuermindernde Sonderabschreibungen vorzunehmen, sind so hoch, daß die Waldhof-Gruppe gar nicht in der Lage ist, alle Chancen auszunutzen. Der Verdienst reicht dafür nicht aus.

So wird man in Mannheim gewiß in den nächsten Jahren die Gewinn- und Verlustrechnung „umgekehrt“ aufstellen. Man wird nicht die Aufwendungen addieren, um zu sehen, was zum Schluß als Überschuß übrigbleibt – man wird wohl eher von vornherein einen gewissen Gewinn, der ausgeschüttet werden soll, berücksichtigen, um dann feststellen zu können, wieviel noch als Sonderabschreibung zur Verfügung bleibt.

Eine derartige Sonderabschreibung in Höhe von 5,2 Millionen Mark schlug bereits 1965 zu Buch. Daß jedoch die ertragsabhängigen Steuern es eklatant zurückgingen, war nicht allein hierauf zurückzuführen, sondern auf die Tatsache, daß im Vorjahre dieser Posten auf Grund einer Betriebsprüfung mit gut 13 Millionen Mark zusätzlich belastet war. Zu der Umsatzsteigerung auf 510 Millionen Mark hat hauptsächlich die Papierverarbeitung beigetragen, da der Umsatz an Papierwaren um 13 Prozent oder 27 Millionen Mark zunahm. Die Papierwaren hatten damit den Umsatzanteil von 46 Prozent erreicht. Allerdings hat sich auch die Nachfrage nach Zellstoff und Papier wieder belebt. Auf weite Sicht, meinte Dorn, rechne man mit einer Festigung des Zellstoffmarktes, doch dürfe man nicht vergessen, daß der starke Ausbau neuer Kapazitäten in Nordamerika wieder Gefahren einer zeitweiligen Überproduktion in sich berge. bo