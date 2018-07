Von Michael Jungblut

Auch der Export technischen Wissens ist ein Geschäft. Leider ist es für die Bundesrepublik seit 1950 ein ausgesprochenes Verlustgeschäft. Damals betrug das Defizit in der Lizenzbilanz zwölf Millionen Mark; inzwischen ist es auf 360 Millionen Mark angewachsen. Technisches Wissen made in Germany war ausländischen Unternehmen im vergangenen Jahr nur 300 Millionen Mark wert; die deutsche Industrie dagegen zahlte Lizenzgebühren in Höhe von 660 Millionen Mark. Das ist kein sehr schmeichelhaftes Ergebnis für ein Land, dessen Existenz von der Leistungsfähigkeit und der technischen Spitzenstellung seiner Industrie abhängt.

Die Lizenzbilanz ist zwar kein Instrument, mit dem man, einer Meßlatte gleich, am Ende jeden Jahres das Niveau des technischen Wissens in der Bundesrepublik überprüfen kann; und in allen Bereichen der Wirtschaft gibt es Unternehmen, bei denen das Lizenzgeschäft mit Gewinn betrieben wird. Wenn aber insgesamt betrachtet die Ausgaben der deutschen Industrie für den Ankauf technischer und wissenschaftlicher Kenntnisse aus dem Ausland die Einnahmen seit anderthalb Jahrzehnten ständig um mehr als das Doppelte übersteigen, so ist das ein beunruhigendes Symptom. Seine Bedeutung wird noch dadurch unterstrichen, daß die Bundesrepublik gegenüber fast allen hochindustrialisierten Ländern in der Kreide steht, am stärksten gegenüber den USA. Hier konnten im vergangenen Jahr bei Ausgaben in Höhe von fast 296 Millionen Mark nur magere 54 Millionen Mark als Einnahmen aus Lizenzverträgen verbucht werden.

Auch eine Gliederung nach Wirtschaftszweigen bringt kein Licht in das trübe Bild. Ebenso wie in den Vorjahren haben alle Branchen mehr technisches Wissen importiert als exportiert. Die elektrotechnische Industrie wies mit 106 Millionen Mark diesmal das größte Defizit auf. Es folgen die Eisen- und Metallindustrie, sowie die Chemie mit je 85 Millionen Mark.

Eigentlich sollte die ungünstige Entwicklung der Lizenzbilanz niemanden überraschen. Schließlich wird seit Jahren darüber geklagt, daß die Mittel, die der deutschen Industrie für Forschung und Entwicklung zur Verfügung stehen, viel geringer sind als bei ihren ausländischen Konkurrenten. Der Staat vernachlässigt die Aufgaben der Zukunftssicherung zugunsten der Subventionierung unrentabler Wirtschaftszweige. Die Ausgaben für wissenschaftliche Zwecke sind in der Bundesrepublik im Verhältnis zum Volkseinkommen niedriger als in jedem anderen großen Industrieland. In der Zahl der Abiturienter und Studenten liegen wir ebenfalls hinter allen vergleichbaren Ländern zurück.

Auf den Erwerb ausländischer Patente und Lizenzen sind vor allem solche Unternehmen angewiesen, die nicht kapitalkräftig genug sind, um sich eigene großangelegte Forschung leisten zu können. Aber auch manche Großunternehmen können auf einzelnen Gebieten nicht mehr mithalten. In der Elektronik und besonders beim Bau von Großrechenanlagen sind deutsche Hersteller vielfach auf den Erwerb amerikanische Lizenzen angewiesen, um auf diesem zukunftsträchtigen Markt überhaupt noch tätig sein zu können.

Verständlicherweise spricht man in diesen Unternehmen nur ungern über das Lizenzgeschäft. Selbst in der chemischen Industrie, also den Wirtschaftszweig, der in der Bundesrepublik sowohl absolut, wie auch im Verhältnis zum Umsatz und der Beschäftigtenzahl am meisten für Forschung und Entwicklung aufwendet, werden Lizenzverträge gern mit Diskretion behandelt – obwohl man es eigentlich nicht nötig hat. Die Spitzenreiter im Markt erzielen seit Jahren auch im Lizenzgeschäft ansehnliche Gewinne.