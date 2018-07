Aus der Sowjetunion erreichen uns einige Dokumente, die zwar kein neues Licht auf den Prozeß gegen die beiden Schriftsteller Andrej Sinjawskij (Abram Terz) und Julij Danielj (Nikolai Arshak) selbst werfen, jedoch sehr deutlich zeigen, wie die sowjetische Öffentlichkeit, wie insbesondere literarische und akademische Kreise von der Verurteilung denken. Das eine ist ein von mehr als hundert Hochschullehrern unterzeichnetes Protestschreiben, das sich gegen die Maßregelung eines Kollegen wendet, welcher während des Prozesses für Sinjawskij und Danielj ausgesagt hatte; das andere, noch bemerkenswertere Dokument setzt sich für die Freilassung der beiden Verurteilten ein – unter seinen sechzig Unterschriften finden sich auch die Namen sehr prominenter sowjetischer Autoren.

An das Präsidium des Obersten Sowjets der Sowjetunion.

Kopien an den Rektor der Moskauer Staatlichen Universität, an das Ministerium für Hochschulbildung.

Am 25. März dieses Jahres hat der Wissenschaftliche Rat der Philosophischen Fakultät der Moskauer Staatlichen Universität dem Dozenten Viktor Dimitriewitsch Dukawin, einem bekannten und bedeutenden Spezialisten für die Geschichte der russischen Literatur, einem erfahrenen und beliebten Lektor mit siebenundzwanzigjähriger Lehrtätigkeit und einem angesehenen Erforscher des Schaffens Majakowskijs, die Lehrberechtigung entzogen. Diese Entscheidung ist auf Dukawins Teilnahme am Sinjawskij-Prozeß zurückzuführen, wo er als Zeuge der Verteidigung aussagte, da er mit den Angeklagten in seiner Studentenzeit bekannt war. Wir, die wir auf dem Gebiet der Wissenschaft und der Literatur tätig sind, halten es für unzulässig, die Frage auf solche Weise zu stellen. Eine derartige Entscheidung wirft nicht nur auf die Moskauer Universität, sondern auch auf die sowjetische Rechtsprechung ein schlechtes Licht; denn bei jedem Gerichtsverfahren sind Zeugen der einen wie der anderen Seite vorgesehen und besteht die Verpflichtung, sich von der Persönlichkeit des Beklagten sowohl vom Standpunkt der Anklage als auch vom Standpunkt der Verteidigung aus ein volles und klares Bild zu machen. Wir ersuchen Sie, sich sofort einzuschalten und den Entlassungsbefehl zu verhindern.

Mehr als hundert Unterschriften.

An das Präsidium des 23. Parteitages der KPdSU.

An das Präsidium des Obersten Sowjets der UdSSR.