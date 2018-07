Ein zwanzig Kilometer langer Laserstrahl,quer über die durch Erdbeben gefährdete Verwerfungszone Kaliforniens gerichtet, soll in der Lage sein, millimeterkleine Verschiebungen in der Erdkruste zu entdecken. Wie eine Einbrecheralarmanlage kann ein Laserempfänger bereits auf kleinste Unregelmäßigkeiten ansprechen. Erdbevegungen, die bislang kein Mensch und kein Instrument wahrzunehmen vermochte, erzählen in charakteristischem Vibrationsschema die meist wochenlange Vorgeschichte zu jeder Erdbebenkatastrophe. Zwei Ingenieure der North American Aviation, R. A. Fowler und V. Castellano, hoffen, auf dieser Grundlage eine präzise Erdbetenvorhersage aufbauen zu können. V. D.