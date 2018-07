Inhalt Seite 1 — Erster Zwölftonkomponist Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Heinz Josef Herbort

Der Weltenbaumeister hat von Ewigkeit her die absolute Musik ein für alle Mal komponiert, vollkommen vollendet. Wir Menschenkinder bemühen uns im Laufe eines Kulturäons, diese göttliche Vatersprache zu erlernen. Diese Sätze fassen die ästhetischen Anschauungen eines Komponisten zusammen, einer der wunderlichsten Erscheinungen der Musikgeschichte, des Österreichers Joseph Matthias Hauer, geboren 1883, gestorben 1959. Zeit seines Lebens in fast monastischer Abgeschiedenheit philosophierend und komponierend, ein apokalyptischer Prophet mitt dem Aussehen eines chinesischen Weisen, Zahlenmystiker und Gemütsmensch zugleich, fand Hauer – vor, unabhängig von und auf ganz anderem Wege als Arnold Schönberg – sein System einer neuen Ordnung im Kompositionsprozeß: die Zwölftontechnik.

Er hätte damit ein Revolutionär werden können, wie kurze Zeit später Arnold Schönberg einer wurde, doch merkwürdigerweise blieb er Jahrzehnte hindurch unbekannt.

Seit wenigen Jahren bemüht sich eine kleine, vornehmlich in Wien konzentrierte Hauer-Gemeinde um eine Hauer-Renaissance. Ihre große Stunde schlug, als es ihr gelang, die dieses Jahr den Motto „Österreich“ verpflichtete und nach Neuem suchende Direktion der Wiener Festwochen von der Notwendigkeit zu überzeugen, ein seit 34 Jahren im Safe eines Juweliers ruhendes Opern-Manuskript Hauers, „Die schwarze Spinne“, uraufführen zu lassen.

Das Werk geht auf die Erzählung des Schweizer Dichters Jeremias Gotthelf zurück. Der Bauernschinder Graf Hans von Stoffeln stellt seiner Leibeigenen, nachdem sie ihm gerade erst ein neues Schloß gebaut haben, eine letzte Forderung, maßloser noch als alle bisherigen: Der Zugang zum Schloß soll binnen zwanzig Tagen mit hundert grünen Buchen bepflanzt werden; für jede fehlende Buche soll einer der Bauern sterben. In ihrer Not verbünden sich die Bauern mit dem Satan, ein Mädchen mit Namen Christine – bei Hauer heißt sie Jesabel – schließt den Pakt, indem sie sich vom Teufel küssen läßt; um die Gegenleistung, ein ungetauftes Kind, wird man – so denken die Bauern – den Teufel schon betrügen.

Die Buchen stehen. Ein Kind wird geboren. Vor dem nahenden Satan, der seinen Lohn will, rettet es der Geistliche durch die Taufe.

Die Bauern feiern den Erfolg des Betrugs bei Wein und Tanz, Christine-Jesabel gibt sich jedem hin, der sie will, dem Fronvogt, dem jungen Ritter, dem Grafen. Der jedoch entdeckt, wie auf ihrer Wange, dort also, wo der Teufel sie küßte, ein schwarzes Mal wächst und zu einer Spinne wird.