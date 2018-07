Inhalt Seite 1 — Her mit der Gartenbar! Seite 2 Auf einer Seite lesen

Es gibt Leute, bei denen alle Voraussetzungen für eine Gartenbar erfüllt sind – Leute mit dem entsprechenden Haus, mit dem entsprechenden Garten, mit den entsprechenden Gartenpartys und mit dem entsprechenden Geld. Sie haben wunderschöne Terrassen, gepflegten Rasen, feste Plattenwege, duftende Blumen und beheizte Swimming-pools. Sie haben eine Bar im Keller und einen Grillplatz im Freien. Nur – eine Gartenbar haben sie nicht. Noch nicht.

Es gibt Gartenarchitekten, die schon ziemlich genaue Vorstellungen davon haben, wie man die „Bar im Grünen“ bauen kann; sie haben sogar Lust, sie zu bauen. Aber keiner von denen, die ich gefragt habe, hat diese Vorstellungen bislang realisiert. Immerhin – sie sind „reif“ für die Freiluftbar. Sie warten auf den ersten Auftrag.

Wahrscheinlich werden sie ihn bald erhalten; denn es gibt genug Leute, die mit Vorliebe Gartenpartys besuchen, wann und wo immer sich Gelegenheit zum Feiern im Freien bietet. Teenager, so ergab eine Umfrage überraschend, ziehen ein Gartenfest jedem Twistschuppen, Jazzkeller oder Hausball vor. Bei den Erwachsenen wiederum haben Feten im Grünen noch immer den Anstrich des Besonderen, das offenbar auch schwer zu realisieren ist. Woran liegt das?

Zunächst einmal liegt’s sicherlich an mangelnder Erfahrung, mit einer gewissen Selbstverständlichkeit im Freien zu leben, und das ist merkwürdig; denn Begriffe wie „grünes Zimmer“, „Wohngarten“, „Wohnhof“ sind zusammen mit großen Fenstern, versenkbaren Glasfronten, Schiebetüren zum Garten, mit der „ins Zimmer verlängerten Terrasse“ und dem „in den Innenhof erweiterten Wohnzimmer“ Erfindungen der letzten zehn Jahre. Sie nun wirklich zu nutzen, ist jedoch offenbar nicht gelungen. Wir stehen, so scheint’s, erst am Anfang mit dem Vorsitz, das „grüne Wohnreich“ zu erobern. Der Garten, in dem man nicht mehr nur gärtnert, sondern „lebt“, ruhend, lesend, rauchend, essend, schwatzend, dieser Garten wird gerade erst entdeckt.

Diesen Garten gibt es schon – als Wirklichkeit gewordene Lieblingsidee des Gartenarchitekten Günther Schulze zum Beispiel. Er legte einen Wohnhof an und pflanzte statt des üblichen Sammelsuriums von hundert verschiedenen Pflanzen nur zehn Gehölzarten und wenige Blumen. Dieses Freiluft-Zimmer hat einen Plattenboden, eine eingelassene Vertiefung mit Holzbohlen zum Sitzen, Betonblöcke zum Abstellen von Gläsern, Windlichtern und dergleichen.

Und von dieser Plauderecke ist es nur noch ein Schritt bis zur Gartenbar. Zwei Betonblöcke mehr in einem anderen Winkel, eine Holzbohle, eine Vertiefung in der Gartenmauer, ein paar niedrige Sitzblöcke mit losen Kissen, das ist sie fast, die Gartenbar. Man prostet sich zu, wenn die Vögel schlafen gehen.

Wie man es anders machen kann, hat der Gartenarchitekt Karl Plomin auf der Internationalen Garten-Ausstellung in Hamburg gezeigt. In einer Terrassenmauer hatte er waagerechte, röhrenförmige Löcher eingelassen, worin sich Flaschen befanden. Sie lagerten dort Tag und Nacht kühl. Zu dieser Trinkmauer gehörte eine Feuerstelle, die Wärme (und Bratenduft) ausstrahlte.