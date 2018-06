Die drei Bundestagsfraktionen werden sich nun doch wohl bald über die rechtliche Absicherung des Redneraustausches einigen. In der etwa zweistündigen Besprechung der Fraktionsvertreter am Montag verständigte man sich über eine Regelung, die nun von den Rechtsexperten der Fraktionen: Benda, Jahn und Busse in Gesetzesform gebracht werden soll.