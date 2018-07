Inhalt Seite 1 — Ist Geschichte wirklich Quatsch? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Herbert J. Muller: „Geschichte ohne Mythos“; Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln, 566 S., 24,00 DM.

Mullers Buch ist ein bemerkenswertes Werk – nicht nur, weil es in den Vereinigten Staaten ein Bestseller geworden ist. Muller versteht es – wie der unvergeßliche Egon Friedell in seiner Kulturgeschichte – schwierige Dinge mit leichter Hand zu bewegen, komplizierte Zusammenhänge verblüffend klar und einfach darzustellen und tief verwurzelte Tabus auszureißen.

Der deutsche Titel „Geschichte ohne Mythos“ ist. nicht schlecht. Aber gut ist er auch nicht. Eine wörtliche Übersetzung des amerikanischen Titels wäre präziser. Aber schön wäre er nicht: „Die Nutzanwendung aus der Vergangenheit.“

Muller will nämlich, daß die Historiker, die Propheten des Unterganges, wie die Dogmatiker des Paradieses und die Anhänger eines fanatischen Fortschrittsglaubens, auf diese unsere heutige Erde zurückkehren. Daß sie es aufgeben, die „vergangenen Ereignisse“ in das Korsett irgendwelcher konstruierter Gesetze und Glaubensregeln zu pressen, daß sie vielmehr praktisch und vernünftig die erfahrenen Tatsachen zu deuten, zu werten und zu verwerten versuchen. Und daß sie darauf verzichten, ein „Prinzip historischer Abläufe“ zu erfinden.

Damit ist auch seine Einstellung zur Religion oder vielmehr zu den Religionen kurz und bündig festgelegt. Trotzdem ist seine „Geschichte ohne Mythos“ zum größten Teil Religionsgeschichte, allerdings eine sehr ungewöhnliche Geschichte. Die Gläubigen aller Konfessionen werden nicht gerade hingerissen von seiner Darstellung sein. Dabei ist sie von größtem Respekt geprägt. Und von Ironie.

Diese Mischung wendet Muller durchweg für seine Untersuchungen an. Selbst wenn er seinen Hauptgegner, Spengler, zitiert und attackiert, tut er es mit Noblesse und Fairneß. Allerdings kommt häufig dabei das Wort „Unsinn“ vor. Doch nicht als Schimpfwort, sondern als Gegensatz zu „Sinn“. In acht Thesen erklärt er die Leitsätze seines Buches, u. a.: daß der Geschichte ein um so „wissenschaftlicherer Geist“ innewohnt, je mehr sie die Gründe berücksichtigt, warum sie sich keiner gänzlich objektiven oder streng wissenschaftlichen Methode bedienen kann (Friedell! den Muller nie zitiert, entweder, weil er ihn nicht kennt, oder weil er keinen Platz mehr hatte bei der unübersehbaren Zahl seiner Zitate).

Weiter: eine Vielheit von Faktoren, physikalischen, biologischen, psychologischen, kulturellen muß berücksichtigt werden, die sich weder messen noch durch Experimente isolieren lassen noch auf eine einzige Ursache zurückzuführen sind. Einer dieser Faktoren ist die Kraft des menschlichen Willens, Geistes und Charakters, die Kraft von Ideen und Idealen, und gerade, diese Kraft macht es nötig, ethische Urteile über die Geschichte zu fällen. „Stillschweigend“ sind diese Urteile auch in den Werken jener Historiker enthalten – sagt Muller –, die am entscheidendsten auf „Wertfreiheit“ bestehen. Niemals dürfen wir behaupten, wir besäßen über den Menschen und das Weltall die absolute Wahrheit, niemals dürfen wir darauf hoffen, über Anfang und Ende vollständige Gewißheit zu erlangen. Und als letzte These kommt dann die ironische Pointe: das aber sei nicht einfach eine deprimierende Schlußfolgerung ...