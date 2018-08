Von Petra Kipphoff

Der Warschauer Kulturpalast, ein Geschenk Stalins, ist ein Bauwerk der runden Zahlen: Tausend Waggons Baumaterial rollten in den Jahren 1952 bis 1955 aus der Sowjetunion heran; 85 000 elektrische Birnen wurden in 2500 Lampen geschraubt, 75 000 Stück Mobiliar aufgestellt, 4000 Lautsprecher angebracht. Ein Kind, das im Palast zur Welt käme und jeden Tag in einem anderen Raum verbrächte, wäre bei Verlassen des Hauses genau neun Jahre alt – diese und manche anderen erstaunlichen Informationen entnimmt man einem Hausprospekt.

Im stilreinen Zuckerbäckerpalast, der mit seinen 230 Metern Höhe recht unübersehbar ist und den Besucher oder heimkehrenden Einwohner schon aus fünfzig Kilometern Entfernung grüßt, tritt die Kultur mit gleicher Massivität auf wie die Glühbirnen: Vier Theater sind hier untergebracht (und ein paar Kinos); 41 Institutionen haben hier ihren Sitz, unter anderem die Polnische Akademie der Wissenschaften, der Polnische PEN-Club und das UNESCO-Komitee; es gibt hier ein Technisches Museum, einen Palast im Palast für die Jugend. Und einmal im Jahr gibt es hier eine Buchmesse.

Von der Frankfurter Buchmesse her ist man an bunte Stande und nüchterne Hallen gewöhnt, an Menschenmengen, Zeltplanendurchgänge, Würstchenstände; aus Londons Earl’s Court erinnert man mit besonderem Vergnügen einen Affen. Das ist im Kulturpalast alles anders: Man schreitet auf Parkett, über Veloursläufer und Marmortreppen; der Blick wandert an Säulen hinauf zu Kassettendecken; die Kronleuchter funkeln feierlich, die Aufmachung der Stände und Buchtische will vom Geschäft mit der Literatur noch nie etwas gehört haben. Gewiß, auch hier wandern die Menschen von Stand zu Stand, Buben und Mädchen angeln sich mit schnellem Griff die Prospekte, und irgendeine Zahl wird schon beweisen, daß es in diesem Jahr mehr Besucher gab denn je. Dennoch genügten sie nicht, um zu irgendeiner Zeit irgendeines Tages die Ausstellungsräume als überfüllt erscheinen zu lassen.

*

Auch in Warschau gibt es einen Schaukasten mit den schönsten Büchern des vergangenen Jahres. Zu den bestgestalteten Büchern des Jahres 1965 gehören, unter anderen, Lehrbücher für Mathematik, Chemie und Zoologie, drei Kinderbücher, zwei Partituren von Boguslaw Schäffer, „Impeller pumps“ (gedruckt für die Pergamon Press) und „Das Jahr der Meisen“ (gedruckt für Franckh).

Zweierlei wird dem Besucher hier gleich am Eingang deutlich: auf der Warschauer Buchmesse stehen, den Interessen des Gastgebers entsprechend, das wissenschaftliche Buch und das Sachbuch im Mittelpunkt. Und: wegen der ungünstigen finanziellen Situation (die Devisen, die Polen ausgeben will und kann, sind verschwindend gering, die anderen Länder hingegen können mit Zlotys wenig anfangen), spielen Druckaufträge eine Rolle.