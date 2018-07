Bei der Preussag AG, Hannover/Berlin, ist der Gewinn im Geschäftsjahr 1965 beträchtlich zurückgegangen. 1964 lag er je Aktie bei 19 bis 21 Mark, 1965 hat er kaum mehr als 10 Mark betragen. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, daß das Kapital im vergangenen Jahr um 25 auf 225 Millionen Mark erhöht worden ist und die jungen Aktien zur Hälfte dividendenberechtigt waren. Zur Ertragslage ist weiter zu erwähnen, daß zu einem beträchtlichen Teil Sonderabschreibungen ausgenutzt werden konnten, die vielfach zur Bildung stiller Reserven führen. Eines verdient jedoch in diesem Zusammenhang festgehalten zu werden: Die Preußag war nicht in der Lage, von allen ihr zur Verfügung stehenden Sonderabschreibungen voll Gebrauch zu machen. Sie hat, um bei 10 Prozent Dividende bleiben zu können, auf steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten von 2,5 Millionen Mark verzichtet. Und damit bewußt eine höhere steuerliche Belastung in Kauf genommen.

Die Verwaltung tröstet die Aktionäre damit, daß die Rücklagen diesmal durch die Kapitalerhöhung zum Ausgabekurs von 280 Prozent um 43 Millionen Mark gestärkt worden sind. Tatsächlich war diese Kapitalerhöhung für die Preußag ein „Segen“. Denn welcher Gesellschaft ist es in dieser Zeit vergönnt gewesen, eine Kapitalerhöhung über dem Börsenkurs durchführen zu können. Nur schade, daß die Veba-Aktionäre diesen Preis zahlen mußten.

Mit einiger Sorge haben die Preussag-Aktionäre dem nächsten Abschluß entgegenzusehen. Die Steinkohle wird mit Sicherheit wieder Verluste bringen, bei den NE-Metallen haben sich die Aussichten verschlechtert – und daß bei Erdöl nicht gerade glänzend verdient wird, dürfte allgemein bekannt sein. Ob Erdgas, Verkehr und andere Konzerngebiete so florieren, daß sie einen Ausgleich bringen werden, steht dahin.

Mit großem Eifer versucht die Verwaltung, den Konzern außerhalb des Energiebereiches zu stärken. Neueste Erwerbung ist die KIAG Kohlensäure-Industrie AG, die Kohlensäure für technische und chemische Verfahren herstellt. Mit der KIAG sind die Lingner-Werke verbunden, die auf dem kosmetischen und pharmazeutischen Sektor tätig sind und zu deren Verkaufsprogramm vor allem Odol gehört. Damit hat die Preußag einen weiteren Schritt in Richtung der Konsumgüterindustrie getan. Das ist im Prinzip sicherlich richtig. Andererseits hat der „Tanz auf allen Straßen“ aber auch seine Probleme. Die Preußag läuft Gefahr, zu einem industriellen Kramladen zu werden, dem es an Übersichtlichkeit mangelt. Den Risikoausgleich innerhalb eines Konzerns kann man auch zu weit treiben! kw