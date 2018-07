Inhalt Seite 1 — Kreuzberger Kneipenträume Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Martin Gregor-Dellin

Berlinisches Gelächter, trunken, bissig und ausgelassen, dringt seit Jahren aus der Kehle eines Einzelgängers; Galerien, Rixdorfer Drucke, Collagen einer Gruppe junger Künstler tragen sein Gütezeichen: GBF. Dieser Mann, der seine eigene Legende nicht ungeschickt produziert, nach Robert Wolfgang Schnell ein „Trinker, Lyriker, Holzschneider“ (und in Werbetexten auch so genannt), gehört als Lyriker und Literat zur Sorte derer, die sich Zuordnungen entziehen. Günter Bruno Fuchs würde, auf Scheerbart, Ringelnatz oder Prévert festgelegt, nur einen Haken schlagen: So kriegt ihr mich nicht!

Ein Original mit Sprachwitz, dessen Prosa sich allerdings selten an die Gesetze des Erzählens hält, wenn man darunter Handlung, Beschreibung, epischen Bericht versteht. Diese seine Prosa, beispielsweise aus dem Leben des Tierstimmenimitators Krümelnehmer, lebt von Augenblickseinfällen, von schrulligen Bildern und Sprachclownerien, und ein wenig seltsam nimmt sich daher schon ein Titel wie

Günter Bruno Fuchs: „Herrn Eules Kreuzberger Kneipentraum“; prosa viva 25, Carl Hanser Verlag, München; 76 S., 5,80 DM

aus. Versprochen wird ein phantastisches Capriccio am Landwehrkanal, in einer Berliner Hinterhofwelt, die zu Fuchsens Domäne gehört.

Es gab Zeiten, da sich hinter der phantastischen Staffage seiner Gedichte und Prosastücke Gesellschaftskritik verbarg, ein keineswegs resignierendes Unbehagen an der Welt der Bürger. In den Bänden „Nach der Haussuchung“ und „Brevier eines Degenschluckers“ war eine nicht akzeptierte Wirklichkeit dermaßen zum Absonderlichen verfremdet, daß sie sich selbst widerlegte. Harlekine, Kinderwindmühlen und alte Geigen schämten sich einer Ordnung, die von Formularen und Polizeivorschriften eingezäunt wird. Seit den „Trinkermeditationen“ (Luchterhand 1962), einem Band voll Gelächter, geht aber, um im Zitat zu sprechen, „der große besoffne um“: Krümelnehmers Schaubudenprosa bereits ermüdete. Hier wurde die Wirklichkeit, bevor sie verspottet wurde, erst verniedlicht. Mit der Verniedlichung schwand die kritische Gereiztheit an Zuständen und Konventionen, und wenn es von einem vaterländischen Trommler hieß, sein Ziel sei die „himmelhohe Schießbude“, so war das bestenfalls noch eine genußreich erfundene Metapher. Sein nächstes Buch hieß geradezu „Pennergesang“, und von dieser Alt ist auch der Kneipentraum des Herrn Eule, der sich nun als prosa viva präsentiert.

Eule befindet sich mit Fritze Raczek und Aujust Schuppan auf einer Kreuzberger Kneipen- und Klettertour. Trinkerphantasie läßt die drei Berliner Typen im Doppeldecker (Bezeichnung für Schnaps und Flugzeuge und Autobusse) über Stadtviertel schweben, Überfallkommandos jagen ausgelacht in der Tiefe, Laternenpfähle werden zu Ruheplätzen, als Kanalschwimmer enteilen unsre Penner in Richtung Hallesches Tor. An Land ist den Kneipensitzern die Alte Schulzen mit dem Teppichklopfer Hauptfeind Nummer eins (Penner lieben keine reinemachenden Frauen). Mit Straßenkehrern läßt sich da schon eher ins Gespräch kommen. Gelegentlich meditiert Eule darüber, daß er seinen Posten als Bezirksbeauftragter für das Wegwedeln von Saatkrähen“ niedergelegt hat, und flüchtig denkt er an die Gründung eines „Komitees zur Erforschung, inwieweit die Beteuerung, man kenne sich wie die eigene Westentasche, an Mogelei grenzt“.