Als Ende Juli vorigen Jahres Pierre Balmain seine Kollektion in Paris vor der gesamten Modepresse zeigte, stahlen ihm noch vor der Präsentation einige englische Journalisten die Schau. Die Herren verblüfften ihre kontinentalen Kollegen mit niedlich geblümten Oberhemden, laut Modesprache mille-fleurs-gemustert, die zu sandfarbenen oder lichtblauen wash-andwear-Anzügen getragen wurden. Allen voran Norman Parkinson, einer der berühmtesten Modephotographen, in keiner Weise mehr der jüngste, doch der arbiter elegantiarum seiner Zunft, mit gepflegtem Schnauzbart, kurz Pox genannt’.

Wer glaubt, daß die Streublümchenhemden in dezenten Tönen dessiniert waren, täuscht sich; sie leuchteten vielmehr in den strahlenden Farben eines englischen Blumengartens. Die britischen Kollegen trugen unter anderem auch lavendelfarbene, apfelgrüne oder orangefarbene shirts mit weißen Kragen und Manschetten und darauf abgestimmte Blumenkrawatten. Inzwischen ist diese Herrenmode, die ohne Zweifel gute Laune verbreitet und sehr fröhlich aussieht, in Paris gelandet, in verschiedenen Kaufhäusern bereits erhältlich. Sie segelt unter der Flagge Carnaby-Street. Wendige Blusenkonfektionäre werden für den Nachschub auf dem Damensektor sorgen. Und somit ist der You-and-I-Look gesichert.

Auch der Mini-skirt kommt aus England. Hier handelt es sich nur mehr um das Rudiment eines Rockes. Am Kleiderbügel hängend, gleicht er dem Röckchen eines zehnjährigen Mädchens. Angezogen, endet er acht bis zehn Zentimeter über dem Knie. Um ihn dezenter wirken zu lassen, werden dazu in der Farbe passende Strümpfe oder Strumpfhosen gezeigt. „Mini-Röcke“ bereiten aber selbst Mannequins Sorgen. Nur Auserwählte können heute noch „Bein-Arbeit“ übernehmen. Knie und Beine lassen sich schwerlich tarnen oder gar schminken, sie würden nur noch mehr ins Auge fallen. So sind Mannequins und Photomodelle mit schönen Beinen und schmalen Knien heute mehr gefragt als solche mit ebenmäßigen Gesichtern. Und siehe da – auf der internationalen Mannequinbörse stehen heute deutsche und skandinavische Knie hoch im Kurs.

*

Ein Kleid, das nur einen Dollar kostet, ist soeben auf dem amerikanischen Markt erschienen. Es handelt sich um ein schmuckes Kittelkleid, in appetitlichen Farben gemustert. Als Stoff: ein dreischichtiges Spezialpapier, das mit einem Reyongewebe verstärkt ist. Der kleine Ausschnitt kann mit der Schere beliebig vergrößert, der Rock nach Wunsch abgeschnitten werden. Ist es schmutzig oder unansehnlich geworden, dann: in den Papierkorb!

*

„Juhu – es regnet“, und Vinyl brilliert! Vinyl ist der Star der Regenmode, das internationale Mode-Lackleder aus Plastik vom Meter. Es läßt sich in allen Farben herstellen, uni und bedruckt. Eine sensationelle Erfindung, eine wahrlich „glänzende“ Idee für Teenagermoden. Amerika bringt Vinyl zum Herbst für Röcke und Hosenanzüge, Regenkostüme und, mit Tweed und Jersey zusammengestellt, auch für Kleider in die Schaufenster. Auf die Bühne – und mit großem Tam-Tam – steigt Vinyl demnächst in Paris mit dem Folksong-team des 22jährigen Antoine Muraccioli. Er und seine sechs Mannen, mit gepflegtem schulterlangem Haar, erscheinen in schwarzen Rollkragenpullovern zu schwarzen Hosen. Je nach Stimmung der Lieder werden darüber gelbe, rote oder weiße Vinyl-Westen getragen. Nur der Bandleader wird sofort an seinem langen, farblich immer assortierten Anorak erkenntlich sein. Überdimensionale Sonnenbrillen werden nur bei Applaus abgenommen.