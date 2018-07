E. H., München

Das „Drückeberger-Gäßchen“ in München ist nicht mehr in Funktion, und wer heute die Viscardistraße an der Rückseite der Feldherrenhalle, die Verbindung zwischen Theatiner- und Residenzstraße entlanggeht, der tut es nicht mehr, um sich zu drücken. Vor dem deutschen Gruß nämlich, der einmal für jeden Passanten vorgeschrieben war, wenn er an der der Residenz zugewandten Schmalseite der Feldherrenhalle vorbeikam, wo eine Mahntafel und zwei zackige Posten der Toten des 9. November 1923 gedachten. Jetzt braust dort der Großstadtverkehr.

An die schiefgelaufene Revolution von 1923, die mit der eiligen Flucht Adolf Hitlers in einem Kraftwagen vom Schauplatz endete, erinnert in München noch der Bürgerbräukeller. Nach Bombenschäden wieder hergerichtet, diente die Lokalität jahrelang amerikanischen Soldaten als Messe und Klub. Wieder in deutsche Hände übergegangen, schwofte dort die Jugend am Wochenende, Hausfrauen ließen sich Waschapparate oder billige Bekleidung vorführen.

Daß dort die ehemaligen Angehörigen der Waffen-SS, organisiert in der HIAG, ein Treffen planten, wurmte die frisch gebackenen Olympiastädter schon sehr. Auf den Druck der öffentlichen Meinung waren sie bereit, das „historische Lokal“ gegen den unweit gelegenen Franziskanerkeller zu tauschen. Doch die Proteste hörten nicht auf. Nun sagte die HIAG selber ihr „Kameradschaftstreffen“ ab.

Sonst geht es in Bayerns Metropole bei der Bewältigung der Vergangenheit gemütlicher zu. Die Ehrentempel auf dem Königsplatz sind 1948 gesprengt worden, kein Hahn kräht mehr danach. Dagegen ist die Gestaltung des Königsplatzes wieder ins Gerede gekommen.

Als aus dem monarchistischen Königsplatz der braune Königliche Platz mit Ehrentempeln, Führerhaus und Parteibauten wurde, legten Steinmetze die 21 000 Quadratmeter große Fläche, mit riesigen Steinquadern aus. Die Münchner sprachen vom „Plattensee“. Heute rollt der Verkehr über den Platz; zum Teil ist er Parkfläche. Soll nun anläßlich des Baues einer Tiefgarage der demokratische Königsplatz wieder mit Rasen geschmückt werden, oder gefällt den Münchnern die monumentale steinerne Fläche besser? Über diese Frage wird derzeit heftig diskutiert. Unter den Leserbriefen, die in den Zeitungen erschienen, schrieb auch der Sohn des Gründers des Deutschen Museums, der Stadtrat Hermann von Miller. Er schilderte, wie kurz nach der Umgestaltung zum „Plattensee“ ein NS-Funktionär bei einem Empfang gegenüber Kronprinz Rupprecht schwärmte, daß der Platz sich vom Balkon des Führerhauses aus sehr schön präsentiere. Worauf der bayerische Kronprinz kurz erwiderte: „Früher war er von jeder Stelle aus schön.“