Athen: Alt oder antik?

In Athen diskutieren Architekten, Städteplaner und Archäologen die Frage: Soll der Stadtteil Plaka, der dank seiner malerischen Gassen und alten Häuser bei Einheimischen wie Touristen gleichermaßen beliebt ist, im Interesse der Altertumsforscher niedergewalzt werden? Während letztere am liebsten sofort zu Schaufel und Spitzhacke greifen möchten, um die vielen vermuteten und vorhandenen Schätze der Antike auszugraben, plädiert eine andere Gruppe für die Erhaltung des Viertels um die Akropolis, die einst das Zentrum der Stadt war. Eine dritte Gruppe schließlich ist für den goldenen Mittelweg: Im Gürtel um den Burgfelsen soll gegraben werden; dafür soll der restliche Stadtteil in seiner augenblicklichen Form erhalten bleiben. Ob die Plaka daher in zehn Jahren ihren altertümlichen Charakter behalten oder sich in antikem Gewand präsentieren wird, wissen im Augenblick nur die Götter.

A-Bomben-Erfolg

Zuerst machten die Fischer von Palomares ängstliche Gesichter, schlugen mehrere Kreuze und drehten dem Meer den Rücken zu. Dann erschienen die Amerikaner am Strand von Palomares. Mit U-Booten, Tauchern und Froschmännern, um nach den verlorenen Atombomben zu suchen. Nachdem drei von ihnen entdeckt und geborgen worden waren, erschien der spanische Minister für Information und Tourismus. Er stürzte sich ebenfalls ins Wasser, um auf diese Weise gegen eine mögliche radioaktive Verseuchung zu demonstrieren. Nachdem auch die vierte und letzte Bombe glücklich gelandet worden war, erschienen die Urlauber. Sie erschienen in so großen Mengen, daß Palomares heute als ein neues Zentrum für den Fremdenverkehr gilt. Nun ja: Auch A-Bomben machen’s möglich ...

Knoblauch und Nadelstreifen

Die Knoblauchfahne, mit der Bulgarienreisende normalerweise heimzukehren pflegen, soll in diesem Sommer eine bleibendere Ergänzung erfahren. Im Seebad Goldstrand werden sich die besten Herrenschneider der Schwarzmeerküste versammeln, um etwaigen Kunden flink einen Maßanzug zu nähen. Die Idee, die einheimischen Nadelkönige geballt in den Dienst des Tourismus zu stellen, stammt von der staatlichen Gesellschaft „Industrial Import“. Von ihr wurden wohl auch Preise und Arbeitszeiten vorgeschrieben: Ein bulgarischer Maßanzug soll höchstens 200 Mark kosten und in fünf Tagen fertig sein.

Farbenfrohe Seekrankheit

Eine tröstliche Entdeckung für nicht seefeste Passagiere machte das sowjetische Marine-Forschungsinstitut Leningrad: Hellgrauer Wandanstrich reduziert die Anfälligkeit gegen Seekrankheit auf ein Minimum. Weniger tröstlich hingegen: Die auf Schiffen traditionell vorherrschende Farben Gelb und Beige verschlimmern die Seekrankheit.