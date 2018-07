Wolf gang Ebert:

Mein einfaches Gemüt wird immer angerührt, wenn Völkerrechtler und Historiker sich zu Grenz- und Autonomieproblemen äußern, weil man da meist mit besonders objektiven Urteilen rechnen darf. So beim Sarkant-Problem, diesem alten Streitfall zwischen Burien und Grastan. Hier folgen einige Ansichten prominenter Völkerrechtler und Historiker:

Professor Bschtai (Burien): Sarkant ist alter burienischer Boden. Im Vertrag von Blubs (1342) wurde es durch eine kaiserliche Bulle Fürst Hastal zugesprochen. Ihm folgte der Schattenkönig Filup. Dieser stammte aus altem burienischem Geschlecht.

Professor Plököl (Grastan): Sarkant ist altes grastanisches Land. Die Grastaner, die man damals Tugesen nannte, ließen sich dort, wie urkundlich belegt, um 760 nieder. Sie waren Fischer und Jäger. Ihre Sprache war das Ardoy, das im heutigen Grastanisch noch deutlich herauszuhören ist.

Gegen diese Behauptung wahren sich fünf Professoren der Universität Stanka (Burien): Daß die Tugesen etwas mit den heutigen Grastanen zu tun haben, sei wissenschaftlich längst widerlegt. Im übrigen müsse auf die Schenkungsurkunde Hastrans VII. aus dem Jahre 1226 hingewiesen werden, aus der einwandfrei hervorgehe, daß Sarkant zuerst von Burienern besiedelt worden ist.

Dazu Professor Karamas (Grastan): Es kann heute als einwandfrei erwiesen angesehen werden, daß Sarkant im Jahre 334 nach der Zeitrechnung von Pedrol, dem Lahmen, erobert wurde, dessen Mutter eine Grastanin war. Fetscha III., sein angeblicher Sohn, holte weitere Grastanen ins Land, denn sie galten als fleißig und geschickt. Damals lebten die Burienen noch am Kaspischen Meer. Erst bei ihren späteren Raubzügen unter Jimo I. stießen sie in die sarkantische Ebene vor, wodurch das grastanische Element zeitweise zurücktreten mußte.

Dazu Professor Brasebuhl (Burien): Sarkant war noch im frühen Mittelalter eine kahle Wüste. Erst durch die grastanische Herrschaft ist es ein blühendes Land mit einer großen Kultur geworden, was auch der burensischen Minderheit zugute kam. Erinnert sei hier an Vasloff, dem großen grastanischen Baumeister, dem die Welt herrliche Schlösser undDenkmäler verdankt, ferner an Zikal, dem genialen Mathematiker, und an Serf, dem bedeutenden Landschaftsmaler.