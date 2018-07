Duisburgs Zoodirektor Wolfgang Gewalt steht am Rhein auf Wacht: Mit schußbereiter Harpune möchte er den weißen Wal fangen, der seit Tagen mit voller Fahrt zwischen Wesel und Duisburg hin- und herschwimmt und Tierfänger, Rheinschiffer, Polizisten, Zoologen, Tierschutzvereine, Journalisten und Touristen in Atem hält. „Das Tier hat einen Tick“, diagnostizierte Gewalt. Er möchte den „Moby Dick“ für seinen Park als kostenlose Attraktion einfangen. Ein normaler Wal kommt nicht auf die Idee, nur wegen eines Rendezvous mit der Loreley seine heimatlichen Gefilde in der Arktis zu verlassen. Bis zur Loreley hat es aber der weiße Wal noch nicht geschafft. Das Süßwasser macht ihm zu schaffen, und die gewohnten Heringe findet er in den Ruhrabwässern auch nicht. Noch hat das 35 Zentner schwere Tier Rücklagen, seine Speckschicht ist dick. An ihr prallten auch bisher alle Pfeile ab, die den Wal betäuben sollten.

Duisburgs Zoodirektor jagt weiter und sorgte vor. Sollte der Wal in den holländischen Teil des Rheins überwechseln, so darf er ihn dort ohne Zoll- und Paßformalitäten verfolgen. Seinen Kritikern, die mit dem weißen Wal Mitleid haben, hält er vor: „Warum sollten wir nicht versuchen, den Wal zu fangen? Tauchte plötzlich eine Giraffe in der Bundesrepublik auf, würde man ihr ebenso nachstellen.“ H. K.