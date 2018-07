Eine Regierungsdelegation aus der Südarabischen Föderation erkundigte sich diese Woche in London, wie die Wüsten-Fürstentümer vor ägyptischen oder jemenitischen Übergriffen geschützt werden sollen, wenn England seinen Stützpunkt Aden geräumt hat. Die Labour-Regierung will die Basis wegen der feindseligen Haltung der Adenis aufgeben. Entgegen den Dementis der Regierung Wilson wiederholten die Südaraber noch einmal, was Sultan Saleh von Audhali, der Ratsvorsitzende der Föderation, den Briten im Februar vorgeworfen hatte: London habe seine Schutzverpflichtungen gegenüber den Sultanen nicht eingehalten und die Treue gebrochen.