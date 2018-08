Die Karte erweckt den Eindruck, als sei die Riviera di Ponente von Hotels ummauert. Mittlerweile ist Betrieb an allen Stränden.

Kilometerlange Sandstrände gibt es nicht, nur Sandstrandbuchten in allen Badeorten zwischen Diano Marina und Genua. Ihre Größe steht in keinem Verhältnis zu den Besucherzahlen.

Besonders ungünstig sieht es an der Blumenriviera aus. In Ventimiglia findet man ein wenig Sand, ein wenig mehr in San Remo, sonst nur Steine. An der anderthalb Kilometer langen Uferpromenade von Bordighera hat man im vorigen Jahr damit begonnen, einen Sandstreifen anzulegen.

Dabei ist das Gebiet von San Remo ein Schwerpunkt des Fremdenverkehrs. Auf der kurzen Strecke bis Ventimiglia zählt man 264 Hotels und Pensionen, davon 62 Hotels und 78 Pensionen allein in San Remo.

Hier ist es ungemein eng und gedrängt und verkehrsreich; großräumiger in Bordighera, obwohl dort auch eine Badekabine neben der anderen steht. Den meisten Platz hat Ventimiglia, aber dort stehen die Hotels mitten in der Stadt. Für Badeferien geeigneter ist die Küste weiter östlich. Der touristische Schwerpunkt liegt hier bei Alassio: 81 Hotels und 92 Pensionen. Das benachbarte Laigueglia hat noch einmal 76 Häuser.

Nun ist Alassio ein Ferienort mit Tradition wie San Remo und Bordighera. Das bedeutet: Hotels, internationales Publikum. Im Sommer sind viele Italiener hier. Der Ort hat Atmosphäre. Der Strand ist überfüllt.

Dagegen ist Diano Marina ein Badeort, der sich in jüngster Zeit entwickelt hat. Man merkt das allzu rasche Wachstum. Das Publikum sind hauptsächlich Deutsche.