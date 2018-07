Inhalt Seite 1 — War Marx ein Zerrissener? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Ossip K. Fleditheim

Arnold Künzli: Karl Marx – Eine Psychographie. Europa-Verlag, Wien – Frankfurt – Zürich 1966; 869 Seiten, 50,00 DM.

Eine neue Marx-Biographie? Ist denn so etwas heute, über achtzig Jahre nach Marx’ Tod, noch nötig und sinnvoll? Kann man zu diesem Thema noch irgend etwas Neues sagen – angesichts der Hunderte, wenn nicht Tausende von Schriften über Marx und den Marxismus? In der Tat füllt die „Marx-Psychographie“ des Schweizer Publizisten und Privatdozenten Künzli für die Philosophie der Politik eine erhebliche Lücke aus. Noch radikaler als Friedenthal in seiner Goethe-Biographie seziert der Verfasser sein Sujet in einer kritisch-wissenschaftlichen Manier, die sich von der Methode und dem Stil aller älteren Biographien wohltuend abhebt.

Künzli betont, daß er „nur“ den Einfluß des Psychischen, das heißt vor allem des Unbewußten, auf den Menschen Marx und dessen System durch Konfrontation von Mensch und Lehre darstellen will. Ausgehend von Freud, aber auch von Jung (dessen zum Teil freilich allzu spekulative Thesen Künzli wohl etwas zu sehr beeinflußt haben, während die rationaleren Lehren von Fromm leider unberücksichtigt bleiben), sieht Künzli auf Grund der von ihm außerordentlich minuziös rekonstruierten Lebensgeschichte Marx’ in dem Menschen Marx einen Gespaltenen, Zerrissenen, von verdrängtem Irrationalem Besessenen, von negativen Affekten aller Art Beherrschten, auf manchen Gebieten infantil, unentwickelt Gebliebenen, einen letztlich Unmündigen, dessen Unmündigkeit sich weitgehend auf sein Werk übertrug.

Dieses Werk ist so sehr apriorischer Natur, so sehr ein Spiegelbild seiner Seele und so wenig das Resultat wissenschaftlichen Erforschens der Wirklichkeit, daß es zwar in einer Zeit, die auf erstaunliche Weise der inneren Zerrissenheit und Unmündigkeit dieses Karl Marx entsprach, von vielen als die Wahrheit über diese Wirklichkeit aufgefaßt werden konnte, in einer teilweise so radikal veränderten Zeit wie der unsrigen jedoch immer mehr seinen apriorischen Charakter verrät. „Persönliches Schicksal und Werk von Karl Marx sind letztlich wohl nur verständlich als eine... durch den Selbsthaß dämonisierte Umgestaltung des alten Schicksals und der biblischen Botschaft des Judentums.“

Die bestimmende Grunderfahrung des jungen Marx sei das Erlebnis gewesen, „ein vom Allgemeinen Abgesonderter zu sein, der älteste Sohn Israels, ‚Gottes Sohn‘, mit einer auszeichnenden Berufung; der Rabbinerenkel, der im erzkatholischen Trier Protestant war, von der Welt aber trotzdem noch als Jude angesehen wurde, der mit einem ungewöhnlichen Intellekt Begabte, der sich seinen Mitschülern, meist Söhnen von Moselbauern, überlegen fühlen mußte, der von einem negativen Mutteraffekt Besessene, der einseitig nur der Ratio lebte, sein Gefühlsleben verkümmern ließ, das Irrationale verdrängte, die Kommunikation mit der Wirklichkeit und den Menschen, selbst den Nächsten, verlor oder durch Herrschsucht ersetzte... Es war das Grunderlebnis des Fremdseins im eigenen Hause, in der eigenen Heimatstadt, im eigenen Volke, im eigenen Staate, ja sogar und vor allem – in der eigenen Haut. Das Grunderlebnis der Entfremdung.“

Dies die zentrale These (oder besser – wie Künzli selber unterstreicht – Hypothese) des Buches. Wir glauben, daß sie ungewöhnlich fruchtbar ist. Dennoch drängen sich einige Einwendungen auf, die freilich weitgehend eher Ergänzungen und Akzentverschiebungen darstellen als Widerlegungen.