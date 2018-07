... das beste, was man mit gewissen Banalitäten, die wahr sind, machen kann, ist: sie auszusprechen. Bertolt Brecht

Besser zur rechten Zeit

Durch eine Untersuchung der Universität Würzburg wurde eine alte Erfahrung aufs neue bestätigt: Je später ein Student sein Examen ablegt, um so schlechter ist seine Zensur. Studenten der Betriebswirtschaft lieferten das Beweismaterial. Nach dem achten Semester erhielten 11,7 Prozent die Note „gut“; 8,8 Prozent fielen durch. Nach dem zwölften Semester war es umgekehrt: Mehr als die Hälfte fiel durch; nur 3,6 Prozent schafften eine „Zwei“. Ein Grund mehr, für Berufsausbildungen festeStudienzeiten einzuführen.

Deutsche Theaterstatistik

Der Deutsche Bühnenverein veröffentlichte eine Statistik über die deutschsprachigen Aufführungen der letzten zehn Jahre. Danach ist immer noch „Die Fledermaus“ das meistgespielte aller Werke (4764 Aufführungen), gefolgt von Mozarts „Zauberflöte“ (4263 Aufführungen). Erst an vierter Stelle der Statistik steht ein Schauspiel, „Das Tagebuch der Anne Frank“ mit 4010 Aufführungen. Der erste Klassiker in der Reihe, Lessings „Minna von Barnhelm“, brachte es auf 3669 Abende. Von den 64 Opern und Operetten, die mehr als tausend Abende auf dem Spielplan standen, sind nur acht nach dem Ersten Weltkrieg entstanden. Im Sprechtheater kommt das zeitgenössische Theater besser weg. Zwar sind die Klassiker, an erster Stelle unumstritten Shakespeare und Schiller, führend; immerhin 21 moderne Stücke aber brachten es fertig, mehr als tausendmal auf die Bühne gebracht zu werden – darunter ist nur ein deutscher Autor. Außer von den Klassikern und Brecht lebt das Theater von Übersetzungen – die deutschsprachige Bühne ist international.

Unser Kritiker sah:

DON JUAN UND FAUST