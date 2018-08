Der für den 6. Juli 1966 vorgesehenen oHV der „Albingia“ Versicherungs-AG, Hamburg, wird vorgeschlagen, das Grundkapital aus Gesellschaftsmitteln um eine Million Mark zu erhöhen und die neuen Aktien aus dieser Kapitalerhöhung bereitsam Gewinn für 1965 zu beteiligen. Demgemäß wird vorgeschlagen, eine Dividende von 16 Prozent auf elf Millionen Grundkapital auszuschütten. Die Verwaltung erwägt, noch in diesem Jahr von dem genehmigten Kapital teilweise Gebrauch zu machen. Gedacht wird an eine Kapitalerhöhung um eine Million. 1965 sind die Prämieneinnahmen um rund 11,5 Prozent auf über 200 Millionen gestiegen. Auf das Gesamtergebnis haben sich die hohen Abschreibungen bei dem Wertpapierbestand ausgewirkt. Dennoch konnten 2,4 Millionen den Rücklagen zugeführt werden.

Der Felten & Guilleaume-Konzern hat 1965 seinen Umsatz um rund zehn Prozent auf 1 098 (997) Millionen Mark erhöht. In den letzten Monaten des Geschäftsjahres 1965 hat sich die Geschäftsentwicklung abgeschwächt. Am Jahresschluß konnten die Kapazitäten in Teilbereichen nicht mehr voll ausgelastet werden. Der Auftragsbestand lag um rund 27 Prozent unter dem Vorjahresstand. Mit der Ertragsentwicklung, die nicht in einem angemessenen Verhältnis zu den Umsatzsteigerungen stand, ist das Unternehmen insgesamt zufrieden. Aus dem unverändert mit 11,3 Millionen ausgewiesenen Reingewinn soll eine Dividende von wiederum zehn Prozent auf das Aktienkapital von 112 Millionen Mark verteilt werden.

Die Schiffshypothekenbank zu Lübeck AG wird für 1965 eine von neun auf zehn Prozent erhöhte Dividende auf elf Millionen Mark Aktienkapital verteilen. Im Vorjahr war das Grundkapital um eine Million erhöht und ein genehmigtes Kapital von einer weiteren Million geschaffen worden, das inzwischen in Anspruch genommen wurde. Zugleich soll die Hauptversammlung den Vorstand ermächtigen, das Grundkapital durch Ausgabe neuer Inhaberaktien um bis zu zwei Millionen auf 14 Millionen Mark zu erhöhen.

Unter dem Druck des überforderten Kapitalmarkts mußten die Hannoversche Landeskreditanstalt und die Niedersächsische Wohnungskreditanstalt (Stadtschaft), Hannover, die als öffentlich-rechtliche Regionalinstitute auf dem Gebiet des Agrarkredits und der Wohnungsbaufinanzierung tätig sind, ihr Expansionstempo 1965 erheblich verlangsamen. Dieses Bild ergibt sich weniger aus der Entwicklung der Darlehensvorauszahlungen und des Bilanzzuwachses als aus dem starken Rückgang der Auftragspolster. Der geschäftsführende Direktor der „Hannoverschen Schwestern“, Dr. Wulf Müller, wies darauf hin, daß die Stadtschaft, die 1964 noch rund 167 Millionen Mark neue Darlehen zugesagt hatte, sich im Geschäftsjahr 1965 auf 87 Millionen beschränkte. Ein ähnliches Bild zeigt die Landeskreditanstalt, bei der die Darlehenszusagen auf dem Hypothekensektor (ohne Meliorationskredite) von 70 Millionen 1964 auf 42 Millionen Mark 1965 zurückgingen. Die Bilanzssumme stieg bei der Landeskreditanstalt auf 2118 (1893) und bei der Stadtschaft auf 1229 (1100) Millionen. Der ausgewiesene Reingewinn beider Banken von insgesamt 4,8 (5,6) wurde den Rücklagen zugeführt, die sich damit auf 47,9 (43,1) Millionen belaufen.

Bei der Elbschloß-Brauerei, Hamburg, ist der Gewinn im Geschäftsjahr 1964/65 (30. 9.) kräftig gestiegen. Dadurch war die Brauerei in der Lage, sowohl die Dividende von 14 auf 15 Prozent zu erhöhen als auch die Rücklagen mit 0,7 (0,5) Millionen Mark zu dotieren. Zum Teil hängt die Gewinnsteigerung mit der Verminderung der Abschreibungen auf 3,79 (4,42) Millionen zusammen. Die Investitionen im Brausekfor sind voll aus Abschreibungen finanziert worden. Die Brauerei hat im laufenden Geschäftsjahr die Majorität einer Hildesheimer Braustätte erworben.

Die Porzellanfabrik Lorenz Hutschenreuther AG, Selb/Bayern, hat im Jahre 1965 ihre Umsätze auf dem deutschen Markt um 16,2 Prozent erhöht. Er belief sich auf 52 Millionen D-Mark. Nach Zuweisung von 0,4 Mill. DM betragen die freien Rücklagen 1,8 Millionen DM. Aus dem Reingewinn von 1,2 Millionen wird der Hauptversammlung vorgeschlagen, eine Dividende von 16 Prozent auf die umlaufenden Stammaktien von nominell 7,4 Millionen und eine 5prozentige Dividende auf 45600 Vorzugsaktien auszuschütten.

Die Concordia Bergbau-AG, Oberhausen, schlägt vor, eine Dividende von wieder 5 Prozent auf das Aktienkapital von 21 Millionen Mark auszuschütten. Die Hauptversammlung ist auf den 8. Juli angesetzt.

Die schwierigen Verhältnisse am Rentenmarkt haben 1965 die Landwirtschaftliche Rentenbank, die Zentralbank der Landwirtschaft und Ernährungswirtschaft in der Bundesrepublik, zur Zurückhaltung in ihrer Emissionstätigkeit veranlaßt. Während das Institut 1964 für 273,5 Millionen Mark Inhaberschuldverschreibungen an den Markt gebracht hatte, lag der Absatz im Berichtsjahr nur bei 205 Millionen. Der Rückgang betraf ausschließlich die Landwirtschaftsbriefe – pfandbriefähnliche Schuldverschreibungen mit Laufzeiten von mehr als 5 Jahren –, von denen Papiere im Betrage von 80 Millionen verkauft wurden, was nur der Hälfte des Vorjahresvolumens entspricht. Die Emission von Kassenobligationen war demgegenüber mit 125 Millionen etwas größer als 1964 (113,5 Millionen). Außerdem hat die Bank die Beschaffung langfristiger Fremdmittel auch auf anderem Wege verstärkt und gegen Schuldscheine und Namensschuldverschreibungen Kapitalmarktmittel hereingenommen. Die Bank verfügt über ein gesetzlich festgelegtes Grundkapital von 200 Millionen, das voll eingezahlt ist. Dazu kamen 1965 offene Rücklagen von 58,2 Millionen. Der Reingewinn für 1965 betrug 6,9 Millionen, wovon entsprechend den Bestimmungen des Errichtungsgesetzes der Bank die Hälfte der Hauptrücklage zugewiesen wurde. Das haftende Eigenkapital stellt sich auf 261,6 Millionen Mark.