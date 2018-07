Von Dino Buzzati

Aus verhüllten Erwähnungen, anzüglichen Scherzen, vorsichtigen Umschreibungen, unbestimmtem Geraune habe ich schließlich den Eindruck bekommen, daß in dieser Stadt, in die ich vor drei Monaten zugezogen bin, der Gebrauch eines Wortes verboten ist. Welches Wort? Das weiß ich nicht. Es könnte ein seltsames, ungebräuchliches sein, vielleicht auch nur ein ganz gängiges, in welchem Fall sich für jemanden meines Berufs manche Unzuträglichkeit ergeben könnte.

Beunruhigt und neugierig geworden, gehe ich also meinen Freund Geronimo interpellieren. Ich kenne ihn als einen verständigen Mann, er lebt einige zwanzig Jahre schon in dieser Stadt, kennt sie in- und auswendig.

„Stimmt“, antwortet er mir ohne Zögern. „Stimmt, bei uns gibt es ein verbotenes Wort, um das alle einen weiten Bogen machen.“

„Und welches Wort ist das?“

„Sieh mal“, sagt er, „ich weiß, du bist ein Ehrenmann, auf dich kann ich mich verlassen. Außerdem bin ich aufrichtig dein Freund. Bei all dem, glaube mir, ist es besser, ich sage es dir nicht. Hör zu: Ich wohne seit mehr als zwanzig Jahren in dieser Stadt, sie hat mich aufgenommen, mir Arbeit gegeben, sie erlaubt mir ein geachtetes Leben, vergessen wir das nicht. Und ich? Ich habe loyal ihre Gesetze anerkannt, so gut oder schlecht sie sein mögen. Wer hätte mich gehindert wegzuziehen? Ich bin geblieben. Ich will nicht so tun, als wäre ich ein Philosoph, will bestimmt nicht den Sokrates spielen, dem sie die Flucht aus dem Gefängnis anbieten, aber es widerstrebt mir einfach, gegen das Gesetz der Stadt zu handeln, die mich als ihren Sohn betrachtet ... und seit es bei so einer Bagatelle wie dieser hier. Gott weiß übrigens, ob es eine Bagatelle ist...“

„Aber wir sprechen doch hier in voller Hier hört uns keiner. Geronimo, komm, du könntest es mir doch sagen, dieses verdammte Wort. Wer sollte dich denn anzeigen? Ich?“