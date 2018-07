Es ist nicht ausgeschlossen, daß diejenigen die Dinge beim richtigen Namen nennen, die die Auseinandersetzungen um höhere Löhne im Kohlebergbau für ein großangelegtes Erpressungsmanöver halten, bei dem sich die Industriegewerkschaft Bergbau und der Unternehmensverband Ruhrbergbau den Ball gegenseitig zuspielen. So erbittert sich beide Seiten auch gegenüberstehen, der Verdacht ist nicht unbegründet, daß bei der dramatischen Zuspitzung dieses Tarifkonflikts die Hoffnung auf Hilfe durch den Staat und die hinter ihm stehenden Steuerzahler Pate steht, die letzten Endes die Zeche schon bezahlen werden.

Diese Hoffnung wäre noch nicht einmal so unrealistisch. Nordrhein-Westfalen steht vor Wahlen. Und es geht um der Bundesrepublik größtes Sorgenkind, die Kohle. Es wäre geradezu ein Wunder, wenn am Ende dieser Auseinandersetzung – mag die Entscheidung, nun in der offenen Kampfarena oder vorher doch noch am Verhandlungstisch fallen – in der einen oder anderen Form nicht neue Subventionen für den Bergbau stehen würden.

Aber das sind politische Spekulationen, für deren Stichhaltigkeit sich keine Beweise erbringen lassen. Lohnpolitisch gesehen liegt das Problem dafür um so klarer. Die Forderungen der Bergarbeiterschaft belaufen sich alles in allem – Lohnerhöhung plus Fortfall der sogenannten Nachholschichten (die an Samstagen für in die Woche fallende gesetzliche Feiertage verfahren werden) plus Treueprämie nach den Bestimmungen des Vermögensbildungsgesetzes – auf gute 8 Prozent. Und das ist zuviel.

Nach den Empfehlungen des Sachverständigenrates dürfen die Löhne in diesem Jahr, im Durchschnitt um etwa 6 Prozent steigen. Wenn die Bergarbeiter sich mit ihren Forderungen durchsetzen sollten, so würde das also bedeuten, daß in einem Wirtschaftszweig, der für seine Erzeugnisse auf dem Markt keinen ausreichenden Absatz mehr findet, der die Produktion einschränken und darum Arbeitskräfte freisetzen muß, überdurchschnittliche Lohnerhöhungen konzediert werden. Das ist nicht nur aus allgemein volkswirtschaftlichen Gründen ein Widersinn. Die Bergarbeiter selbst werden dessen nicht froh werden.

Hinter der Unzufriedenheit und Unruhe der Bergarbeiter, die sich in Urabstimmungen und Streikdrohungen Luft macht, steht als letztes Motiv die Angst um die Sicherheit der Arbeitsplätze. Bedroht werden diese Arbeitsplätze durch die steigenden Kosten, die es immer schwerer machen, die Kohle zu konkurrenzfähigen Preisen auf dem Energiemarkt anbieten zu können. Der Bergbau ist ein hoch lohnintensiver Wirtschaftszweig. Mehr als 60 Prozent der Produktionskosten sind Arbeitskosten. Je höher die Löhne getrieben werden, um so größer muß darum die Krise werden und die Schwierigkeit, sie zu überwinden.

Nach Ansicht der Industriegewerkschaft Bergbau darf bei der Kohle „nicht das Rechnen nach Mark und Pfennig im Vordergrund stehen und die einzige Richtschnur des Handelns sein“. Nun, sauber gerechnet wird in diesem Wirtschaftszweig schon lange nicht mehr. Niemand denkt im Ernst daran, die Strukturprobleme des Bergbaus allein nach den harten Regeln der Marktwirtschaft zu lösen. Die öffentlichen Hilfen für den Bergbau belaufen sich mittlerweile auf Milliarden. Zur Vermeidung sozialer Härten bei Zechenstillegungen werden größte Anstrengungen unternommen. Und vielleicht sollte man hier sogar noch einiges mehr tun. Aber kein Weg führt daran vorbei, daß die Kohle auch ökonomischen Gesetzen unterworfen ist. Wer sie mit Macht zu überspielen versucht, wird zum Schluß selbst der Leidtragende sein.

Wolf gang Krüger