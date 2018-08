Porträt eines Waffensystems

Von Heinz Michaels

Sie gehören zusammen: der Starfighter und sein Pilot. Sie müssen eine Einheit sein, soll das „Waffensystem“ funktionieren – das modernste, das teuerste, das aufwendigste, das die Bundeswehr besitzt. Das umstrittenste auch, weil man noch nicht gelernt hat, damit zu leben – die Luftwaffe inbegriffen. Das technische Phänomen, noch nicht bewältigt, weckt Bewunderung und Schrecken zugleich.

Er lehnte neben mir an der kleinen Bar des Fliegerhorst-Kasinos, lässig, in taubenblauem Tuch, das die Flieger international kennzeichnet wie das blaue Tuch die Seeleute. Seine Hand schlug den Takt zu Evergreens des Radio-Jazz. Zwischendurch plauderten wir, fachsimpelten über Düsenschub und Kurventechnik.

Ich hatte ihn ein paar Stunden vorher kennengelernt, in der Staffelbaracke, einem schmucklosen, weiß gestrichenen Holzbau am Rande des Fliegerhorstes. Den Zutritt zum rechten Flügel verweigert ein Schild „Sperrgebiet“. Links der Aufenthaltsraum der Piloten: ein paar Tische und Sessel, ein wenig Wartesaal-Atmosphäre, in der Ecke eine Kaffeebar.

Er trug am Oberarm sechs Quadratzentimeter „Schwarz-Rot-Gold“, darunter die drei Hauptmannssterne. Über der Rückenlehne eines Stuhls hing seine graue Lederjacke, mit Taschen gespickt.

Der Aufenthaltsraum ist das Zentrum seines Lebens. Hier bereitet er seine Mission vor, die er im Ausbildungsprogramm zu fliegen hat. Hier studiert er Flugzeughandbücher und Informationen „für den Ernstfall“. Hier entspannt er sich nach dem Flug, spielt Schach, liest Zeitung oder plaudert mit seinen Kameraden. Ein organisatorisches Aufgabengebiet kommt hinzu, das er in der Staffel zu verwalten hat. Dann Lehrgänge. Übungen in Sardinien oder anderswo – das Leben eines line-pilots, eines Staffelflugzeugführers.