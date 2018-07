Walter Z. Laqueur: Die deutsche Jugendbewegung, eine historische Studie. Verlag Wissenschaft und Politik, Köln; 280 Seiten, 19,80 DM.

Der Typ ist selten geworden, aber es gibt ihn noch, im Kreise der heute nahe Sechzigjährigen: den etwas naiv oder arglosen, naturverbundenen und manchmal unüberschaubar emotionell bewegten Angehörigen der früheren Jugendbewegung. Die jugendlichen Revolutionäre aus meist bürgerlichen Häusern, die zwischen den schillernden politischen Alternativen von Sozialismus und Liberalismus im Wandervogel, in der Neuschar oder in der Freideutschen Jugend ihre Entwicklungsjahre verbrachten, mit dem Rollwagenbüchlein oder dem Zupfgeigenhansl in der Tasche, politisch nicht an den Parteien, sondern an oft nicht fest greifbaren Ideen orientiert, die Jugend von damals, sofern sie noch lebt, ist ins pensionsreife Alter übergewechselt.

Andere Formen des milden oder offenen Protestes der Jugend sind im hochindustriellen Zeitalter an die Stelle von Lagerfeuer, Wanderfahrten und spätritterlichen Idealen getreten. Der Hohe Meißner, von seinen Teilnehmern als Beginn einer großen, weiten Jugendbewegung verstanden, in Wahrheit aber im Vorschatten des Ersten Weltkrieges schon ihr Höhepunkt, lebt nur noch in der Erinnerung weniger. Wer versteht heute noch jene Söhne und Töchter, die aus der Klassengesellschaft der wilhelminischen Ära ausbrechen wollten, die die in Deutschland nie zu Ende gekommene bürgerliche Revolution des vorigen Jahrhunderts auf ihre Weise lösen wollten, die charismatischen, gefühlsbetonten Führern nachliefen, in denen manche oft genug auch Verführer sehen wollten?

Die deutsche Jugendbewegung hat ihre eigenen Beweg- und Untergründe, andere als die englischen Pfadfinder oder die christlich betonten Jugendvereinigungen in der angelsächsischen Welt. Der Verfasser möchte in seinem mit wissenschaftlichem Bemühen geschriebenen Buch vor allem den angelsächsischen Leser (das vorliegende Werk ist eine Übersetzung) ansprechen und ihm die wahrhaft nicht einfach skizzierbare Stellung der Jugendbewegung zwischen literarischem Intellektualismus und parteipolitischem Engagement, zwischen Verführung durch Ideologie und idealistischem Streben darlegen. Er tut es unter dem aufrechten Motto: „Es ist leichter, die Überspanntheiten dieses Gemütszustandes (der Wandervögel) ins Lächerliche zu ziehen, als ihnen Gerechtigkeit angedeihen zu lassen.“

Die ideologischen Einflüsse waren vielfach und wurden selten systematisch aufgedeckt: Lagarde, Chamberlain, Gobineau, Langbehn und Sohnrey spielen metapolitisch hinein, aber auch Bartels und Lienhard. Und die Jugendbewegung selbst, vom Verfasser als weithin unliterarisch und sogar akulturell interpretiert, hat heute nur noch schwer verständliche Schriften wie die von Walter Flex, Hermann Burte, aber auch – mit einem unübersehbaren Hinweis auf die Religiosität des Ostens – die Frühschriften von Hermann Hesse hervorgebracht.

Mit dem Kriegsausbruch 1914 kam die große Zäsur für die gerade erst institutionell fester gewordene deutsche Jugendbewegung: Aus der Hölle von Flandern und der Somme, aus den Stahlgewittern jener Jahre wächst eine neue Generation heran, die den ideologischen Verführungen der zwanziger Jahre zu erliegen droht.

Diesen ganzen, weiten Bogen umspannt Laqueurs Buch, er möchte das Unaussprechliche der Jugendbewegung vorführen, nicht nur die Ideenströmungen eines Möller van den Bruck oder eines Oswald Spengler aufzeigen, er versucht, das Völkische ebenso wie das naiv-arglose Politische der Jugendbewegung darzustellen, und er schildert die inneren Krisen dieser in sich nicht einheitlichen Bewegung. Kritische Fragen, Homosexualität oder falsch verstandenes Charisma werden nicht ausgespart. Hitlerjugend und ostzonale Freie Deutsche Jugend haben in Tracht und Ritual manches übernommen von dem, was in Berlin-Steglitz zur Jahrhundertwende als wandernder Stenographenverein aus der Taufe gehoben wurde.

Das Buch ist eine wertvolle Dokumentation der deutschen Jugendbewegung aus hinreichender zeitlicher Entfernung, aber mehr als eine historische Studie. Jugendpädagogen und Erzieher werden dieses Buch mit besonderem Gewinn lesen, wenn auch oder gerade weil die soziale Umwelt der heutigen Jugend sich entscheidend gewandelt hat. Lutz Köllner