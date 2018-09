Von Ulrich Kaiser

Karle, mach’n hee!“ rief die Dame in breitem Schwäbisch. Sie zeichnete sich als eine solche durch einen dunklen Persianerpelz und die Tatsache aus, daß sie und der daneben sitzende Gemahl sich den 20-DM-Platz leisten konnten. Man schrieb das Jahr 1950, und im Stuttgarter Althoff-Bau waren Zurths Catcher zu Gast. I. K. Staatenlos hieß der Star. Er war der Würger, und zwar der böse in der Show. Sein Gegner – Karle – aber besaß die Sympathien des Volkes, so wie sie sich überall dem Schwächeren zuwenden. Die gleiche Dame, begeisterte Zuschauerin sportlicher Zweikämpfe starker Männer, saß Jahre später – inzwischen im Nerz – wieder am Ring, der nun auf dem Killesberg aufgebaut war und in dem man boxte. Ihre Zwischenrufe amüsierten die Leute auf der Pressebank, und als ihr Begleiter sie auf ihr auffallendes Tun hinwies, schien sie sich zu genieren.

Was treibt honorige Leute dazu, an jedem Wochenende ihr seelisches Innenleben auf Tribünen von Sportplätzen vor aller Öffentlichkeit auszubreiten? Soziologen versuchten, den Charakter des Phänomens „Zuschauer im Sport“ zu erklären. Es ist eine vergebliche Müh’. Sie wollen dabei sein, um mitreden zu können, um gesehen zu werden, um sich zu entladen, um sich aufzuladen. Wobei für den Mann auf dem Stehplatz nur das „gesehen werden“ nicht gilt.

Natürlich gibt es auch noch weitere, mehr spezialisierte Interessenten. Beim Boxen zum Beispiel in Dortmund. Es war Karnevalsfreitag in diesem Jahr, und der Termin hatte nicht die geringste Kleinigkeit damit zu tun, daß Peter Müller, der furchtloseste unter den deutschen Faustkämpfern, gegen den Weltmeister antrat. Es dauerte nicht lange. Dann stammelte Manager-Schwiegervater Josef Thelen dem Manne seiner Tochter tröstend zu: „Et woar de Weltmeister, Pitter.“ Unten vor dem Ring stand eine sehr blonde junge Frau, der die Tränen die blassen Wangen herunterliefen. Aus dem Lautsprecher kam die Ansage: „Das Kölner Spielkasino stiftet dem tapferen Peter Müller eine Prämie von dreihundert Mark!“ Da geschah das Wunder – die blasse Frau, die von ihrem Mann kölsch-kurz „dat Jreet“ genannt wird, lächelte unter all ihren Tränen.

Tränen anderer Art gab es vor einem Fernsehschirm. In Tokio übertrug man die Endkämpfe der olympischen Judo-Wettbewerbe, und das junge Mädchen, welches die Redaktion wegen ihrer Dolmetscherfähigkeit engagiert hatte, kümmerte sich nicht mehr um ihre Pflichten. Sie stand, die Hand vor den Mund gepreßt, die Augen angstvoll aufgerissen, und starrte auf das technische Gerät. Und wenn ihr Landsmann gewonnen hatte, sprang sie hoch, klatschte in die Hände – der ganze kleine Körper eine einzige Freudenkundgebung. Nur als dann Anton Geesink, der holländische Riese, über den Japaner siegte, rollten die Tränen über die Pausbacken. Und als man dem Fremden die Goldmedaille überreichte, verneigte sie sich vor soviel Größe, die aus der Mattscheibe strahlte – so, als ob sie den Kimono trüge und nicht den modernen kurzen Rock mit dem lässig-weiten Pullover.

Man sollte nicht sagen, daß im kühlen England weniger leidenschaftlich zugesehen wird. Wahrscheinlich werden weniger Tränen fließen als anderswo, aber die ohne Zweifel verrückteste Tat eines Fußballfans geschah beim unterklassigen Klub Brentford, als dem gegnerischen Torhüter plötzlich von hinten eine völlig intakte Eierhandgranate vor die Füße rollte. Wobei es uninteressant ist, daß der Zünder daran fehlte. Man ist im Mutterland des Sports, besonders im Umkreis von Liverpool, nicht fairer als an anderen Orten auch. Nur – man ist mit mehr Sachverstand beschlagen. Die Kenntnis der Dinge überwindet gesellschaftliche Schranken. So wird in der U-Bahn im Hochsommer auch der Geschäftsmann im vorschriftsmäßigen Citydreß nichts daran finden, plötzlich von dem Dockarbeiter angesprochen zu werden, ob er vielleicht den Stand im Kricket-Testmatch wisse.

Draußen, weit draußen im Nordosten der Stadt liegt die White Hart Lane – über eine halbe Stunde zu fahren mit dem Vorortzug von Liverpool Street Station. Tottenham spielt hier, die Hotspurs – Heißsporne. Das Stadion, wie überall in England, mitten zwischen den Wohnhäusern gelegen, war brechend voll an jenem kalten Novembernachmittag 1965. Der alte Mann in dem abgetragenen dunkelblauen Mantel beschäftigte sich mit dem Drehen von Zigaretten. Als es losging – die Spurs spielten gegen Sheffield Wednesday –, sah man von ihm nur die spitze Nase und die zerfranste Zigarette aus dem hochgeschlagenen Mantelkragen ragen. Sheffield stieß an, der Ball lief über drei, vier Positionen, dann unterband der Verteidiger mit hartem Angriff den Spielfluß. „Gutes Tackling“, murmelte es aus dem Kragen. Tottenham ging in Führung, Sheffield glich aus, schoß sogar das 2:1. Dann führte der Sheffield-Linksaußen den Ball in rasend schnellem Lauf. 25 oder 30 Meter vor dem Tor schlug er ihn hart über das Feld zur Mitte. Dort kam der Mittelstürmer herangebraust (man verzeihe den überschwenglichen Ausdruck, aber er kam wirklich – nun eben herangebraust) und hieb den Ball aus dieser Entfernung in das Tor, oben in den rechten Winkel. Ein Sonntagsschuß – ein Jahrhunderttor. Der Schrei war so groß, als ob die Platzbesitzer den Treffer erzielt hätten, er deckte alles zu, er war überall, selbst die Tribünen schienen zu schreien. Der alte Mann hatte seine Zigarette verloren, die Asche hinterließ ihre Spuren auf dem dunkelblauen Tuch, er war aufgesprungen und schlug seine Fäuste auf die Brüstung vor ihm. Er drehte sich um zu dem Fremden, der endlich auch das ganze runzelige Gesicht sehen konnte und klopfte ihm auf die Schulter. „What a goal“, sagte er, und: „Haben Sie es gesehen?“