Experten im Millionen-Streit

Von Otto W. Hertz

Er hockte in einer Dünenmulde nahe beim Strand. Seine Augen sprangen nervös zu einer Bikini-Schönen hinüber, dann zu einer andern, dann auf mich, dann in den Himmel, dann aufs Meer. „Diese Insel ...“, murmelte er, „diese Insel raubt mir den Nerv.“ Er boxte mir wütend in die Rippen: „Unsinn, das ist es nicht; es ist wirklich die Insel. Hübsche Mädchen gibt’s auch anderswo“.

Viele, die diese Insel lieben, lieben sie zornig. Weshalb? Niemand kann es erklären.

Gemeint ist Sylt, nördlichstes Eiland deutscher Zunge, prominentestes, apartestes Ferienziel der deutschen Küste. Von seinen sehr unterschiedlichen Orten hat Kampen heute die Bürde Ferien machender Geldaristokratie am schwersten zu tragen. Vielleicht aber liegt es an eben diesem rätselhaften Etwas, daß es um diese Insel ständig Streit gibt. Seit langem.

Die erste und bekannteste Auseinandersetzung ging um den Nacktbadestrand mit dem heute langweiligen Namen Abessinien. Dieser Streit ist längst passé wie die Badehose bei Buhne 16.

Als Nächstes ging’s um die Autos. Sie kamen immer zahlreicher, teurer und fuhren die Schafe tot, die hier noch nordfriesisch-stilecht das Gras rupfen.