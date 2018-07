Unser Kritiker sah:

JAGDSZENEN AUS NIEDERBAYERN

Schauspiel von Martin Speer

Kammerspiele in der Böttcherstraße, Bremen

Martin Sperr ist gelernter Schauspieler, 1944 in Steinberg geboren, heute als Regieassistent an den Bremer Bühnen tätig. In seiner Heimat Niederbayern spielen die „Jagdszenen“ seines Stücks – Jagt ihn, ein Mensch! „Es ist die Gegend“, wie der Autor erklärt, „die mir am meisten bekannt ist und von der ich mich durch lange Abwesenheit auch distanzieren konnte.“

Die Handlung spielt im Jahre 1946. Eine sich nach Kriegsende restaurierende Dorfgemeinschaft treibt drei störende Individuen ins Verderben.

Durch diese drei, Menschen von Fleisch und Blut, wird Sperrs Begabung beglaubigt. Eine Szene zeigt (neben vielen Mosaikbildchen) die Hand des Dramatikers. Daß sein Text auf die Lokalfarbe einer bayerischen Mundart verzichtet, wohl aber „die Syntax des Dialekts“ beibehält, macht das Stück überall spielbar und sichert auch denjenigen Figuren, die Gesellschaftstypen bleiben, Glaubhaftigkeit.