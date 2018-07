Inhalt Seite 1 — Gerechtigkeit – aber wieviel? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Vor 14 Tagen hat Rudolf Walter Leonhardt den Plan befürwortet, daß Verkehrspolizisten künftig Geldbußen bis zu 1000 Mark und Fahrverbot verhängen dürfen. Eine Kritik aus juristischer Sicht veröffentlichen wir zusammen mit einer abschließenden Stellungnahme Leonhardts.

Soll die Polizei gegen Verkehrssünder hohe Geldbußen und Fahrverbote verhängen dürfen? Der Bundesjustizminister meint ja, und Rudolf Walter Leonhardt hat ihm zugestimmt: Die Gerichte könnten die Masse der Verkehrsprozesse nicht mehr bewältigen, ein pauschales Mißtrauensvotum gegen die Polizei sei unangebracht, und schließlich sei der Fahrer eines Streifenwagens in Verkehrssachen kompetenter als der Richter ohne Führerschein ...

Die Gegner des Jaegerschen Entwurfes aber sagen: „Der Rechtsstaat würde durch ein solches Gesetz zum Polizeistaat degradiert.“

Nüchternes Abwägen also gegen hohes Pathos – da scheint die Entscheidung nicht schwer zu sein. Daß mehr Vollmachten für die Verkehrspolizei uns nicht in einen Abgrund von Willkür stürzen werden, brauchen wir nicht lange zu bereden. Aber daß eine so erhebliche Kompetenzverschiebung genau bedacht sein will, sollte ebenso einleuchten. Später, wenn das Gesetz erst gilt, werden Beschwerden nicht so schnell eine Änderung bewirken. Das Für und Wider muß vorher erörtert werden.

Warum wäre es denn so vielen unbehaglich, wenn die Polizei Geldbußen bis zu 1000 Mark und bis zu drei Monaten Fahrverbot anordnen dürfte? Doch wohl deshalb, weil diese Maßnahmen – trotz ihrer Etikettierung als bloße „Ordnungsmaßnahmen“ – als Strafen empfunden würden (das Fahrverbot ist auch nach geltendem Recht eine echte Nebenstrafe) und wir auch bei Verkehrsübertretungen nicht ungerecht bestraft werden wollen. Die Polizei aber ist nicht zur Gerechtigkeit, sondern zu forschem „Durchgreifen“ erzogen. Jeder, den sein Beruf dazu verpflichtet, Verdacht zu schöpfen, kleinen und großen Sündern nachzuspüren, gerät schließlich, und oft sehr schnell, in einen Verfolgungseifer, der ihn zum gerechten Urteil untauglich macht. Sogar Staatsanwälte, die eine lange Ausbildung zur Objektivität hinter sich haben und vom Gesetz dazu angehalten werden, immer auch die entlastenden Momente zu berücksichtigen, sind gegen diese Gefahr nicht gefeit.

Nun werden gewiß auch nach dem geplanten Gesetz nicht die Polizeibeamten auf der Straße Bußgeldbescheide über einige hundert Mark vom Block reißen und den ertappten Autofahrern Fahrverbote hinter die Scheibenwischer klemmen, sondern man wird vernünftig genug sein, diese Aufgabe den Beamten im „Innendienst“, Inspektoren, Assessoren oder Regierungsräten zu überlassen. Es mag also so werden, daß die Anzeigen von der „Front“ erst einmal geprüft und gesiebt werden.

Aber wie gründlich darf man sich dieses Sieben vorstellen? Die Anzeigen stammen von den Angehörigen der eigenen Behörde, und jede Behörde hat ihren Korpsgeist. Thomas Regau hat in der ZEIT (Nr. 21) bemerkt, mit welcher „Nibelungentreue“ die vorgesetzten Polizeidienststellen auch sinnwidrig oder gar rücksichtslos handelnde Polizeibeamte zu decken pflegen. Wer will die Gefahr leugnen, daß diese Kollegialität sich auch dann „bewährt“, wenn die Polizisten falsch beobachtet oder das Verschulden der beteiligten Fahrer falsch beurteilt haben? Man erlebt in dieser Hinsicht erschütternde Dinge, zum Beispiel völliges Versagen im Entfernungsschätzen; nicht selten stellen die Richter fest, daß von mehreren Beteiligten eines Unfalls genau die falschen angezeigt Werden oder daß ein Verschulden einfach daraus hergeleitet wird, daß ein Schaden entstanden ist („Einer muß es ja gewesen sein!“). Jeder Autofahrer kann hier eigene Erfahrungen hinzufügen.