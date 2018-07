Eigentlich war es so wie vor dreißig Jahren und auch wie zu Urgroßmutters Zeiten: Es wurde gut gegessen und viel getrunken, es gab Späße und Verse auf Brautpaar und Gäste, und um Mitternacht wurde ein Umzug mit Musik durch das Dorf gemacht. Wer Licht anzündete, bekam ein Ständchen und mußte auf das Wohl des jungen Paares ein Glas leeren. Auf dem Weg zur Kirche streuten Kinder Blumen, und bei der Rückkehr warf der Bräutigam Geldmünzen und Bonbons unter die Dorfjugend. Nur das gab es früher nicht: Am frühen Morgen fuhren die Neuvermählten zum Flughafen Schönefeld. Sie wollen ihre Flitterwochen am Schwarzen Meer verbringen.

Vor dem Gehöft, in dem die Hochzeit stattfand, steht ein Schild: „LPG Heimattreue, Brigade III, Hof 6.“ Zu diesem Hof gehörten einmal 64 Hektar Acker, Wiesen und Weiden, „Minutenboden“, wie der Brautvater, der frühere Besitzer, sagte. Das heißt, der Boden ist sehr schwer. Wenn man den geeigneten Zeitpunkt verpaßt, an dem er beackert werden muß, schafft man die Feldarbeiten nicht mehr. Seit dem 16. Jahrhundert ist der Hof im Besitz der Familie. Jetzt betreut der alte Bauer mit Hilfskräften die Schweinezucht der LPG, die auf seinem Gehöft eingerichtet ist. Die Braut ist Brigadeabrechnerin, sie hält buchhalterisch das Dorf in Ordnung. Die LPG „Heimattreue“ erstreckt sich über drei Dörfer, von denen jedes eine Brigade bildet. Der Bräutigam betreut die Traktorenwerkstatt der LPG.

Auch die Hochzeitsgäste hatten früher landwirtschaftliche Betriebe zwischen zwanzig und sechzig Hektar Größe. Sie sind alle noch in der Landwirtschaft tätig, auch die Frauen; sie arbeiten auf dem Acker, in den Viehställen, als Traktoristen oder als Brigadiere; zwei sind Mitglieder der SED. Nur ein paar jungen Leuten ist es „gelungen, aus der Landwirtschaft herauszukommen“, wie sie erzählten. Einer studiert Chemie, der andere ist Lehrausbilder in einer Maschinenfabrik, ein junges Mädchen will Lehrerin werden.

Die Älteren sind Mitglieder einer LPG vom Typ 3. Sie hatten ihre Landwirtschaft einschließlich der Wirtschaftsgebäude und des Waldes in die Genossenschaft „eingebracht“ und besaßen nur noch ihr Wohnhaus und etwas Gartenland, eine Kuh und ein paar Schweine. Ein paar von ihnen sind in einer LPG Typ 1, wo nur der Acker gemeinsam bewirtschaftet wird. Die Wiesen und Weiden, den Wald und die Wirtschaftsgebäude konnten sie behalten. Sie betreuen ihr Vieh selber und erhalten alle Einnahmen aus den Ställen. Einige waren schon früh einer LPG beigetreten, weil sie die Vorteile nutzen wollten, die der Staat den Genossenschaften gewährte. Die meisten indessen hatten sich gegen den Zusammenschluß gesträubt und sind einer LPG erst beigetreten, als sie wirtschaftlich nicht mehr weiterkonnten. Sie konnten keine Maschinen kaufen, es gab keine Arbeitskräfte, und der Staat verweigerte den Betrieben über zwanzig Hektar die Hilfe der Maschinen-Traktoren-Stationen.

Bei den älteren Bauern ist noch der Groll über die Schwierigkeiten und Schikanen aus der Nachkriegszeit zu spüren. Die Jüngeren wurmt das nicht mehr. Sie haben mehr Freizeit als früher. So, wie es früher in der Landwirtschaft zuging, konnte es nicht weitergehen. Das wußten sie längst. Da kam die LPG. Sie funktioniert schlecht und recht, hier und da auch gut, manchmal sogar ausgezeichnet.

Die Entlohnung ist unterschiedlich. Sie schwankt in den LPGs vom Typ 3 zwischen 400 und 800 Mark im Monat, je nach der Tätigkeit. Die Männer bekommen meist mehr. Außerdem bringt die Viehwirtschaft jeden Monat noch ein- bis zweihundert Mark ein. Die Genossenschaftsbauern vom Typ 1 haben, falls sie viele Wiesen und Weiden besitzen, höhere Einnahmen. Es gibt freilich auch LPG-Bauern, die nicht einmal 250 Mark im Monat verdienen. Es sind die „Rucksackbauern“. Sie stammen nicht aus der Landwirtschaft und ziehen, auf der Suche nach leichteren Arbeitsbedingungen, von einer LPG zur anderen. Hans Queling